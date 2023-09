Groupe OCP: un chiffre d’affaires de 56 milliards de dirhams au premier semestre 2023

Dans un contexte marqué par la réduction des prix sur le marché international après les niveaux records enregistrés en 2022, le groupe OCP a enregistré une baisse du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, passant de 56,01 milliards de dirhams à 37,6 milliards de dirhams à fin juin 2023.

Dans ces conditions les prix des engrais phosphatés ont été impactés par des retards d’approvisionnement, notamment au Brésil, l’amélioration des volumes exportés de Chine au deuxième trimestre de l’année et le repli des coûts des intrants (soufre et ammoniac).

Lire aussi : Eau potable: OCP fournira 10 millions de m³ d’eau dessalée pour Safi et 30 millions de m³ pour El Jadida en 2023

Les prix de la roche et de l’acide ont également pâti de conditions de marché défavorables, d’un excédent de stocks d’engrais phosphatés et de la réduction des subventions gouvernementales, notamment en Inde et en Indonésie.

La marge brute pour la période s’est élevée quant à elle à 18,5 milliards de dirhams, contre 37,97 milliards de dirhams durant la même période de l’année dernière. Cette réduction s’explique principalement par l’impact des réserves de matières premières constituées antérieurement à des coûts élevés au moment de la hausse des prix, mais aussi par l’accumulation des stocks en 2022.

D’un autre côté, L’EBITDA (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s’est élevé à 7,67 milliards de dirhams à fin juin 2023, contre 28,08 milliards de dirhams réalisés un an plus tôt, alors que le résultat net s’est élevé à 3,4 milliards de dirhams durant la même période.

Lire aussi : Le groupe OCP fait un don de 1 milliard de dirhams au Fonds spécial séisme

Par ailleurs, les dépenses d’investissement du groupe OCP ont atteint de 12 milliards de dirhams au titre des six premiers mois de l’année.

Pour ce qui est des programmes d’investissement, il est à noter que le groupe a réalisé des progrès substantiels pour accroître la capacité de production et promouvoir ses initiatives liées aux projets ESG dont notamment le programme de gestion de l’eau avec la construction du pipeline d’eau à Jorf Lasfar et la mise en service de deux nouvelles usines de dessalement à Safi et Jorf Lasfar.