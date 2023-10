Benguérir: OCP Africa et Innovx lancent la 1ère édition du forum Agrichain Investment in Africa

Le coup d’envoi de la première édition du forum Agrichain Investment in Africa a été donné mardi 10 octobre par OCP Africa et Innovx, filiale de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), au campus de cette institution à Benguérir.

Cet événement vise à catalyser l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles grâce à une collaboration accrue entre les différentes parties prenantes de l’écosystème, notamment les porteurs de projets et les investisseurs.

«Ce forum a pour vocation de rassembler les acteurs de l’écosystème agricole africain pour créer un espace d’échange, de partage et de networking pour leur permettre d’identifier les opportunités d’investissement et de développement dans le domaine des chaînes de valeur agricoles en Afrique», a indiqué dans une déclaration pour Le360 le vice-président d’Innovx en charge du développement commercial, Othman El Yaalaoui.

Le forum Agrichain Investment in Africa a ainsi permis de rassembler les acteurs clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des startups, des investisseurs, des banques, des agences de développement et des représentants publics, créant ainsi un espace propice à l’émergence de projets de collaboration destinés à être concrétisés à court terme.

Cette dynamique a permis d’apporter des réponses concrètes aux problématiques de financement et d’investissement dans les chaînes de valeur agricoles (CVA) dans la perspective des enjeux stratégiques de souveraineté alimentaire, de durabilité et d’innovation technologique et financière.

En effet, en dépit du potentiel agricole extraordinaire de l’Afrique et de la prédominance de ce secteur dans les économies du continent, les financements ne sont pas à la hauteur des besoins, qui s’élèvent à 240 milliards de dollars par an. Actuellement, seuls 25% de ces besoins (60 milliards de dollars) sont couverts.

«Nous sommes ravis de nous associer à Innovx pour organiser cet événement essentiel, réunissant des personnalités influentes de toute la chaîne de valeur agricole pour aborder les défis et les perspectives liés à l’investissement dans le secteur agricole en Afrique. Nous croyons que cette session inaugurale marquera le début d’une tradition annuelle, rassemblant les leaders d’opinion pour initier des investissements novateurs pour contribuer à la transformation durable de l’agriculture sur le continent», a souligné de son côté le président d’OCP Africa, Anouar Jamali.

Cette première édition d’Agrichain Investment in Africa sera suivie de rencontres itinérantes en Afrique et d’éditions ultérieures du forum pour entretenir la dynamique de collaboration et de networking, et suivre activement la réalisation des projets de collaboration.