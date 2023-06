Le président togolais lance les travaux de construction du Centre de services agricoles de Kpalimé, né d’un partenariat avec OCP Africa

Le nouveau Centre de services agricoles à Kpalimé au Togo est une initiative conjointe du gouvernement togolais et du groupe OCP, avec le soutien de la Banque mondiale, indique OCP Africa dans un communiqué diffusé ce lundi 12 juin.

Le démarrage des travaux, donné via la pose de la première pierre par le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, donne suite aux accords signés la semaine dernière par les deux parties. À cette occasion, Mohamed Anouar Jamali, directeur général d’OCP Africa, a relevé que ce Centre fournira aux agriculteurs togolais les outils, les connaissances et les services dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité et leur rentabilité.

«Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement togolais dans cette initiative clé pour l’agriculture et nous remercions la Banque mondiale pour son soutien. Ensemble, nous travaillons à la transformation du secteur agricole togolais, en mettant l’accent sur la durabilité, l’innovation et l’autonomisation des agriculteurs», a-t-il déclaré.

Honorés par la présence de SE @FEGnassingbe à la cérémonie de pose de la première pierre du Centre de Services Agricoles de Kpalimé au Togo. Avec le soutien de la @Banquemondiale, nous contribuons aux initiatives lancées par le Gouvernement pour le développement agricole du Togo.… pic.twitter.com/IrLu9aV4Fu — OCP AFRICA (@OCP_Africa) June 10, 2023

Ce Centre vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur agricoles et à renforcer les capacités des agriculteurs en fournissant un large éventail de produits et services essentiels. Il fournira également des services et des conseils agronomiques de proximité, permettant aux agriculteurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour améliorer leurs pratiques agricoles.

Un laboratoire moderne

L’une des composantes essentielles du centre sera la production de fertilisants adaptés aux besoins spécifiques des sols et des cultures. Il sera également équipé d’un laboratoire moderne pour l’analyse des sols, permettant l’établissement et la mise à jour de la carte de fertilité des sols.

La mécanisation agricole et les systèmes d’irrigation joueront également un rôle clé dans le centre. Des machines agricoles et du matériel d’irrigation seront mis à disposition des agriculteurs, avec un atelier mécanique pour l’entretien préventif et curatif des machines.

La construction de ces centres répond à notre ambition de moderniser notre agriculture, d'améliorer la productivité et les rendements agricoles par la mécanisation, la cartographie des sols, le renforcement des capacités logistiques, et l’accompagnement de nos agriculteurs dans… pic.twitter.com/7jain07e35 — Faure E. GNASSINGBÉ (@FEGnassingbe) June 9, 2023

En plus de ces services clés, le centre comprendra un Call Center offrant un soutien continu aux agriculteurs, une ferme modèle pour démontrer les bonnes pratiques agronomiques, ainsi qu’un réseau de conseillers agricoles pour accompagner et renforcer les capacités des agriculteurs.

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a pour mission de contribuer au développement d’écosystèmes agricoles intégrés en Afrique. Elle est présente dans de nombreux pays africains, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, Kenya, Ghana, Nigeria, la Zambie, le Bénin, la Tanzanie, l’Éthiopie, le Burkina Faso et le Rwanda.