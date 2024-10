Fruits et légumes: le Maroc reste le premier fournisseur de l’Espagne

Le Maroc reste le premier fournisseur de l’Espagne en fruits et légumes, selon des statistiques publiées par la Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (FEPEX) portant sur la période janvier-juillet 2024.

Le pays ibérique a, en effet, importé près d’un quart (24%) de ses besoins en fruits et légumes du Maroc au cours des sept premiers mois de cette année, pour une valeur de 698 millions d’euros. Ces expéditions marocaines sont en hausse à deux chiffres (10%) par rapport à la même période de l’année dernière.

De ce fait, le Maroc se détache de ses concurrents, puisque le deuxième pays fournisseur de notre voisin du nord en fruits et légumes, le Pérou, y a exporté pour une valeur de 317 millions d’euros, en croissance de 12% sur un an.

Viennent ensuite la France, en troisième position, avec 298 millions d’euros (+14%), le Portugal (218 millions d’euros, +16%), le Costa Rica (168 millions d’euros, +13%).

Au palmarès des autres principaux fournisseurs du marché espagnol, avec des importations dépassant les 100 millions d’euros, les Pays-Bas, l’Italie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande.

Les données de la FEPEX montrent également que les importations espagnoles de fruits et légumes de janvier à juillet 2024 se sont élevées à 2,9 milliards d’euros, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2023. Plus de deux tiers (68%) de ces approvisionnements proviennent des pays non membres de l’Union européenne.