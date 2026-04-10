Fonds startups: neuf sociétés de gestion présélectionnées

À l’occasion de la 4ème édition du Gitex Africa Morocco à Marrakech, une liste de 9 sociétés de gestion de fonds startups présélectionnées a été annoncée.

Une première liste de neuf sociétés de gestion de fonds startups présélectionnées a été annoncée à l’occasion de la 4ème édition du Gitex Africa Morocco, à Marrakech. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale Maroc digital 2030 et fait suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I), en étroite collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration (MTNRA), et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), visant la sélection de sociétés de gestion de fonds dédiés aux startups (les Fonds Startups).

Ces fonds ont pour objectif d’investir dans des startups marocaines à vocation internationale en contribuant à l’émergence et à la structuration d’une industrie pérenne du Venture capital au Maroc, indique un communiqué conjoint de ces institutions.

La taille cumulée cible de ces fonds startups est estimée à près de 2,5 milliards de dirhams, incluant les contributions du MTNRA, du FM6I, de la CDG, et d’investisseurs tiers, locaux et étrangers, qui devront être mobilisés par les sociétés de gestion présélectionnées.

Un large spectre de secteurs

Les fonds Startups couvriront les différentes étapes clés du cycle de développement des startups, du «pre-seed», à la «série A et plus», en passant par le «seed». Ils adresseront également un large spectre de secteurs incluant notamment la fintech, l’agritech, l’edtech, la healthtech, la climatetech, etc.

Les sociétés de gestion présélectionnées présentent des profils diversifiés et complémentaires, comprenant 3 gestionnaires nationaux, 5 internationaux et 1 consortium mixte.

Rappelons que 47 candidatures ont été reçues et un processus rigoureux de sélection a été entamé depuis lors. Les soumissionnaires dont les dossiers étaient conformes au cahier des charges ont été évalués puis auditionnés par le MTNRA, le FM6I et la CDG. Ce processus s’est déroulé avec l’appui d’experts nationaux et internationaux, reconnus pour leur expérience dans la sélection de sociétés de gestion et leur connaissance des enjeux nationaux du secteur. Les sociétés de gestion présélectionnées seront notamment évaluées sur la base de leur capacité à mobiliser les investisseurs tiers dans ces fonds startups.

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Par ailleurs, ces fonds pourront bénéficier d’un dispositif catalytique qualifié d’inédit, objet de la convention signée le 21 novembre 2025, à Rabat. Ce partenariat entérine l’opérationnalisation par Tamwilokom du dispositif de soutien du MTNRA pour les fonds startups sélectionnés dans le cadre de l’AMI. Ce dispositif inclut notamment un mécanisme de couverture des premières pertes, dans des conditions alignées avec les meilleurs standards internationaux du Venture capital.

«Cette dynamique illustre le potentiel du capital-risque au Maroc et reflète l’engagement des partenaires institutionnels, réunis autour d’une architecture partenariale innovante, pour structurer un écosystème startups compétitif à l’échelle internationale, en phase avec les évolutions de l’entrepreneuriat national», conclut le communiqué, indiquant que la liste des 9 sociétés de gestion présélectionnées peut être consultée sur le site web du FM6: www.fm6i.ma.