Startups: une dynamique en accélération, mais encore en quête de maturité

Dans un contexte où l’entrepreneuriat des jeunes s’impose progressivement comme un levier stratégique de transformation économique, le Maroc confirme une dynamique encourageante, tout en faisant face à des défis structurels persistants. En 2024, les startups marocaines ont levé près de 95 millions de dollars, soit presque trois fois plus que l’année précédente. Une progression notable qui traduit, selon Keltoum Houssni, consultante en recrutement et en transformation digitale, «un signal très encourageant pour l’écosystème marocain».

Cette évolution reflète avant tout «un regain de confiance des investisseurs ainsi qu’une amélioration de la qualité des projets présentés, avec des modèles économiques plus solides et des équipes mieux structurées», explique l’experte dans un entretien avec le magazine Finances News Hebdo. Toutefois, derrière ces performances, la réalité demeure contrastée. Les financements restent concentrés sur un nombre limité de grandes opérations, révélant un écosystème encore en phase de transition. «Le véritable enjeu n’est plus seulement de créer des startups, mais de les accompagner vers une croissance durable, leur internationalisation et leur capacité à dépasser le cap des cinq premières années», souligne-t-elle.

Sur le terrain, les opportunités ne manquent pas pour les jeunes entrepreneurs. Le Maroc bénéficie aujourd’hui d’un environnement plus structuré, porté par des secteurs en forte croissance tels que la digitalisation des PME, l’intelligence artificielle, la fintech, l’agritech ou encore la santé digitale. À cela s’ajoute un positionnement géographique stratégique qui ouvre des perspectives vers l’Afrique et le Moyen-Orient. «L’opportunité réelle réside dans la capacité des jeunes entrepreneurs à répondre à des besoins concrets du marché tout en construisant des solutions exportables», insiste Houssni.

Malgré ces avancées, l’accès au financement demeure l’un des principaux obstacles, lit-on dans Finances News. Pour l’experte, le problème réside souvent en amont. «Le principal frein est souvent le manque de structuration stratégique et financière», affirme-t-elle, précisant que de nombreux porteurs de projets peinent encore à démontrer leur viabilité économique ou leur potentiel de croissance. Les investisseurs, de plus en plus exigeants, attendent «des indicateurs précis, une vision claire et une équipe complémentaire».

Pourtant, les mécanismes de soutien existent et se diversifient. Des dispositifs comme ceux proposés par Tamwilcom ou les programmes publics tels qu’Innov Invest et Intelaka contribuent à faciliter l’accès au financement et à réduire le risque pour les institutions financières. Mais pour Houssni, ces outils ne suffisent pas à eux seuls. «Pour convaincre partenaires et investisseurs, les entrepreneurs doivent adopter une culture de la performance, travailler leurs indicateurs financiers et démontrer rapidement leur capacité à générer de la valeur», explique-t-elle.

Au-delà du financement, l’accompagnement joue un rôle déterminant dans la réussite des projets. Les incubateurs, accélérateurs et programmes de mentorat constituent des piliers essentiels pour structurer les initiatives entrepreneuriales dès leurs débuts. «Ils apportent une méthodologie, un encadrement stratégique et un accès à un réseau d’experts et d’investisseurs», explique Houssni, tout en appelant à renforcer cet accompagnement durant la phase de croissance, souvent la plus critique.

Dans ce parcours, le financement doit suivre une logique progressive. D’abord basé sur les fonds propres et les subventions, il s’appuie ensuite sur les business angels et les fonds d’amorçage avant de mobiliser le capital-risque pour soutenir l’expansion. «L’objectif est de financer la croissance des entreprises et non uniquement leur création», insiste l’experte, mettant en avant la nécessité de consolider les dispositifs existants pour accompagner les startups sur le long terme.

Mais au-delà des ressources financières, ce sont aussi les compétences humaines qui font la différence. «Le financement est un accélérateur, mais les compétences et le réseau sont des stabilisateurs», résume la consultante. Le coaching, la formation et le réseautage permettent ainsi d’éviter des erreurs stratégiques, de renforcer les capacités managériales et d’ouvrir des opportunités concrètes de développement.

Dans un contexte marqué par les difficultés d’insertion professionnelle, l’entrepreneuriat apparaît comme une alternative crédible pour les jeunes. «Il peut constituer une véritable opportunité à condition qu’il soit structuré et accompagné», affirme Houssni. Loin d’être une solution par défaut, il représente un levier de création de valeur et d’emplois, à condition de bénéficier d’un écosystème solide et cohérent.

Pour renforcer cet écosystème, plusieurs chantiers restent à mener. Houssni plaide notamment pour un meilleur financement des phases de croissance, une simplification des procédures administratives et une coordination accrue entre les acteurs publics et privés. Elle insiste également sur l’importance de développer des formations entrepreneuriales pratiques et d’encourager davantage l’entrepreneuriat féminin et l’intégration des jeunes dans les secteurs technologiques.