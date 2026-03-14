Economie

Ryad Mezzour s’engage à renforcer son appui à 10 startups marocaines

وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور

Dix startups marocaines viennent de recevoir le soutien du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Dix startups marocaines, spécialisées dans l’innovation et la transformation économique, viennent de recevoir le soutien du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, afin de propulser le développement de leurs projets.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 14/03/2026 à 17h20

La rencontre, qui s’est tenue cette semaine au siège du ministère à Rabat, a permis aux dix fondateurs d’échanger sur le rôle stratégique de l’innovation dans l’économie nationale. Dans le cadre de ce dialogue avec les acteurs de la nouvelle économie, Ryad Mezzour et les entrepreneurs ont mis l’accent sur l’importance croissante des entreprises technologiques dans la transformation économique du Royaume.

Cette réunion a également servi à aborder les enjeux majeurs auxquels font face les innovateurs, notamment «l’accès au financement, le développement, la structuration de l’écosystème et l’accompagnement de la croissance».

Créées entre 2019 et 2023, les startups présentes illustrent la vitalité de «la nouvelle génération d’entreprises marocaines qui participent activement à la modernisation de l’économie nationale». Elles interviennent dans des secteurs variés: fintech, mobilité, agritech, HR tech, retail tech, last mile, food delivery et e-commerce.

Selon le communiqué, ces dix structures représentent à elles seules 490 millions de dirhams levés auprès d’investisseurs. Elles ont généré plus de 1.700 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 435 millions de dirhams. Ces indicateurs témoignent de leur contribution à la création de valeur et à l’emploi qualifié au Maroc.

À l’issue de cet échange, Ryad Mezzour a réaffirmé son engagement à soutenir un écosystème capable de «contribuer pleinement à la compétitivité et à la souveraineté économique du Maroc».

Les dix startups étaient représentées par Maha Bennani de LNKO (produits optiques à bas prix), Mériem Benabab de Z.Systems (digitalisation des commerces de proximité), Asmaa Chakir Alaoui de VelyVelo (mobilité électrique dédiée à la logistique du last mile), Fatine Rahou de Paylik (ressources humaines), Samir Bennani de Smart Mobility (digitalisation de la mobilité urbaine), Larbi Alaoui Belrhiti de YolaFresh (digitalisation des agriculteurs) Simohamed Zizi de JobZyn (digitalisation des processus de recrutement), Malik Qadiri de Mynk (digitalisation des paiements), Ismail Bargach de Wafr (digitalisation des commerces de proximité) et Omar Alami de ORA Technologies (livraison et e-commerce).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 14/03/2026 à 17h20
#Ryad Mezzour#Startups

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