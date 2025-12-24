Filière halieutique: 1,5 million de tonnes de poisson produites en 2024

La pêche côtière et artisanale demeure le pilier central de la filière halieutique marocaine. Sur une production nationale estimée entre 1,4 et 1,5 million de tonnes en 2023-2024, l’essentiel des volumes est assuré par ces deux segments, la pêche hauturière en haute mer n’en constituant qu’un complément. Les captures issues de la pêche côtière représentent ainsi plus de 92% du total, a indiqué, le 23 décembre devant la Chambre des conseillers, Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la pêche maritime.

La responsable gouvernementale a précisé que plus de 80% des prises de la pêche artisanale sont composées de poissons pélagiques, le reliquat étant constitué de diverses espèces, notamment les mollusques et les poissons blancs. Cette structure des captures reflète à la fois l’abondance de la ressource et l’orientation historique de la flotte vers des espèces à fort potentiel de valorisation.

En aval, le tissu industriel de transformation et de valorisation des produits de la mer compte 531 unités, contribuant de manière déterminante à l’approvisionnement du marché intérieur. La conserve de sardine constitue le principal débouché, soutenant une industrie structurée, génératrice de milliards de dirhams de valeur ajoutée et de nombreux emplois. Ce socle productif s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’économie bleue, présentée comme un levier stratégique pour garantir la durabilité de la ressource et la sécurité alimentaire.

Dans cette perspective, le Maroc a mis en place huit réserves halieutiques destinées à préserver les stocks et à assurer le renouvellement des ressources. Parallèlement, les pouvoirs publics poursuivent le développement de l’aquaculture, considérée comme un axe structurant de l’économie bleue, ainsi que les actions de protection et de gestion durable du littoral.

Sur le plan des échanges extérieurs, le Royaume confirme sa position de premier producteur africain de poisson, avec une forte orientation vers l’exportation. En 2023, les exportations halieutiques ont atteint près de 31 milliards de dirhams, soit 37% des exportations alimentaires nationales, contre 28 à 29,6 milliards de dirhams en 2022. Cette progression est principalement portée par la sardine congelée, les produits de la conserve ainsi que la farine et l’huile de poisson, illustrant le poids stratégique de la filière dans la balance commerciale et l’économie nationale.