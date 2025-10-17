Pêche, transport, agriculture, commerce... Rabat et Moscou consolident leur partenariat lors de la 8ème session de la Commission mixte

Les drapeaux du Maroc et de la Russie. . Le360

L’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara, a dressé le bilan de la 8ème session de la Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie. Il a souligné la signature de plusieurs accords majeurs visant à doter la commission d’une «vision stratégique» et à diversifier les relations bilatérales, qui étaient jusqu’à présent «principalement basées sur l’agriculture et les affaires maritimes».

«Notre objectif est de voir quelles sont les directions dans lesquelles nous pourrons nous diriger dans les années à venir de manière à donner à cette relation bilatérale un contenu beaucoup plus important», a indiqué le diplomate dans une déclaration à la presse à l’issue de la session, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre russe de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev.

«Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président Vladimir Poutine entretiennent des relations de respect mutuel», a-t-il poursuivi, précisant que «les deux pays ont beaucoup de points communs et une détermination partagée d’aller de l’avant».

Un nouvel accord de pêche

Pour sa part, le chef de l’Agence fédérale russe des pêches, Ilya Chestakov, a souligné l’importance du nouvel accord de coopération en matière de pêche maritime, signé à l’occasion de la session.

«Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires marocains», a-t-il dit, notant qu’en vertu de ce nouvel instrument, les navires battant pavillon russe pourront pêcher un quota de 90.000 tonnes dans la zone économique exclusive du Royaume.

Ce nouvel instrument, conclu pour une durée de quatre ans, vient remplacer le précédent accord arrivé à échéance au 31 décembre 2024. Il établit le cadre juridique et les modalités pratiques permettant aux navires russes d’opérer dans les eaux atlantiques du Royaume, conformément à la réglementation marocaine en vigueur.

L’accord fixe un quota annuel de captures que les navires ne peuvent pas dépasser, encadre strictement les zones autorisées de pêche sur toute l’étendue de la côte atlantique marocaine et réglemente les périodes de repos biologique instaurées au niveau des zones concernées pour la préservation des stocks halieutiques.

En ligne avec les engagements environnementaux du Royaume, le texte met l’accent sur la protection de l’écosystème marin, la prévention de la surpêche et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il renforce également la coopération scientifique et technique entre l’Institut national de recherche halieutique (INRH) et son homologue russe à travers des programmes conjoints de recherche et de suivi de l’écosystème marin et de la dynamique des ressources halieutiques.

Au volet commercial, le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, Alexey Andreev, a salué les progrès réalisés, affirmant que «la 8ème session de la commission mixte a permis de franchir un grand pas vers l’élargissement et le développement des relations économiques entre nos deux pays».

«Plusieurs domaines sont concernés, notamment le transport, l’agriculture, le commerce et l’industrie pharmaceutique», a-t-il indiqué.

«Nous avons proposé plusieurs projets dans le domaine industriel et nous pouvons également élargir notre coopération dans la construction», y compris pour les nouveaux stades de football, a poursuivi le responsable.

«La Russie dispose d’une grande expérience en la matière et nous sommes prêts à la partager avec la partie marocaine», a relevé M. Andreev.

Au volet agricole, le directeur de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, Bilal Hajjouji, a indiqué que cette réunion «ouvre des perspectives nouvelles pour le secteur».

Coopération renforcée dans le domaine de l’eau et des infrastructures

«La Fédération de Russie est un partenaire stratégique majeur du Maroc pour l’importation des légumineuses et des céréales, tandis que pour le Maroc, la Russie reste un partenaire hautement stratégique pour les exportations de fruits et légumes, principalement les agrumes et les fruits rouges», a-t-il confié.

Du côté de la cheffe du département de la coopération internationale au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Mhanni Loudyi, les échanges ont été constructifs et fructueux, de même qu’ils ont permis de discuter des relations dans le domaine de la coopération en matière d’eau, d’infrastructures, notamment les routes et les ports, ainsi que des laboratoires du génie civil et de météorologie.

«Toutes les expériences des pays amis seront les bienvenues», a ajouté la responsable, se félicitant de l’intérêt manifesté par la partie russe pour investir au Maroc, notamment en participant à des appels d’offre pour la construction d’infrastructures hydrauliques et pour développer des innovations en matière de dépollution et de traitement des eaux usées.

Dans une déclaration similaire, le directeur des réseaux de transport, de stockage et de distribution de l’énergie au ministère de la Transition énergétique, Abdelaâli Lefdaoui, a souligné que la partie russe s’est montrée intéressée par des investissements dans le secteur de l’énergie, principalement les énergies renouvelables, mais aussi dans la coopération relative au secteur de l’électricité. Cette coopération est gagnant-gagnant pour les deux parties, s’est-il félicité.

Pour sa part, le représentant de l’Administration des douanes et impôts indirects, Abdelhadi Said, a précisé que la douane marocaine a participé à cette commission dans un contexte de renouveau de la coopération douanière entre les deux administrations, en se félicitant de la signature de deux nouveaux instruments de coopération douanière à l’occasion de la 8ème Commission mixte intergouvernementale Maroc-Russie.

Ces instruments s’ajoutent au cadre légal existant depuis 2017, a-t-il dit, notant que l’objectif ultime de ce genre de partenariat est la facilitation de l’accès du produit marocain au marché russe.

La 8ème réunion de la Commission mixte maroco-russe a ainsi permis de constater une convergence claire des visions et des priorités entre les différents secteurs des deux pays, confirmant un engagement à renforcer un partenariat global, équilibré et porteur de nouvelles opportunités économiques et technologiques.