Accord de pêche: l’Union européenne compte entamer de nouvelles discussions avec Rabat

En déplacement à Madrid, le commissaire européen à la Pêche, Costas Kadis, a annoncé que la Commission avait donné son aval à une proposition destinée à engager des négociations pour un nouvel accord de pêche entre l’Union européenne et le Maroc.

Intervenant devant la Commission mixte du Congrès et du Sénat espagnols sur l’Union européenne, Costas Kadis a précisé que la Commission européenne avait soumis aux États membres un mandat de négociation en vue d’entamer les discussions avec Rabat.

Le commissaire européen a souligné que cette initiative constitue «un pas important» dans le renforcement des relations de coopération entre l’Union européenne et le Maroc dans le domaine halieutique.

Juste avant cette annonce, il s’était entretenu avec le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas.

Au terme de cet échange, Costas Kadis a informé le ministre du nouveau mandat de négociation avec le Maroc, confirmant ainsi la volonté de la Commission européenne d’avancer rapidement sur ce dossier stratégique pour l’ensemble du secteur halieutique européen.

Cette nouvelle intervient moins de deux semaines après l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025. Ce texte consacre «l’autonomie sous souveraineté marocaine» comme la solution la plus réaliste et durable au différend autour du Sahara.

Le feu vert donné par la Commission européenne à l’ouverture de nouvelles négociations avec Rabat ne doit donc rien au hasard. Bruxelles prend acte de la nouvelle réalité politique entérinée par la communauté internationale.

En amorçant ce processus, l’Union européenne envoie un signal fort, celui d’une volonté d’avancer avec le Maroc dans un partenariat fondé sur la reconnaissance de son rôle stratégique et de sa souveraineté pleine et entière sur son territoire.