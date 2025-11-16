Fibre optique: un dispositif obligatoire pour équiper toutes les nouvelles constructions

Un arrêté fixe désormais les spécifications techniques minimales pour le raccordement des nouveaux lotissements, groupes d’habitations et constructions aux réseaux publics de télécommunications.

Ce texte, publié au Bulletin officiel n°7454 daté du 6 novembre 2025, marque une avancée décisive vers la généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) et la mutualisation des infrastructures entre opérateurs.

Un cadre pour moderniser le raccordement des nouvelles constructions

Le nouveau cahier des charges, qui entrera en vigueur dans six mois, détermine les règles applicables au raccordement des nouveaux lotissements, bâtiments collectifs et maisons individuelles. Il englobe également les groupes d’habitations.

Ses principaux objectifs sont clairement définis. Il s’agit d’accélérer le déploiement de la fibre optique dans tout le territoire, favoriser le partage des infrastructures entre opérateurs télécoms et garantir la neutralité technologique et la durabilité des installations.

Ce cadre réglementaire entend ainsi accompagner la transition numérique du pays et structurer l’aménagement digital des nouvelles zones urbaines.

Des exigences renforcées pour les lotissements

Pour les lotissements, le cahier des charges introduit une architecture standardisée avec plusieurs éléments clés:

• Un Point d’entrée des exploitants commerciaux (PEC), espace mutualisé où les opérateurs installent leurs équipements;

• Des Points d’accès à la fibre mutualisée (PM) destinés à regrouper les fibres desservant les habitations;

• Des chambres de tirage et de raccordement distribuées dans l’ensemble du lotissement;

• Un réseau de fourreaux souterrains dimensionné pour accueillir les câbles optiques.

Le texte impose des capacités minimales: six fourreaux entre le PEC et le PM, et trois entre le PM et les points de raccordement. Les normes de génie civil -profondeur, remblai, signalisation- sont également strictement encadrées.

Des règles spécifiques pour les bâtiments collectifs

Le cahier des charges détaille également les infrastructures à prévoir dans les immeubles:

• Les adductions, reliant le Point de raccordement (PR) au bâtiment;

• Un local technique dédié aux équipements;

• Une colonne de communication verticale desservant les étages;

• Une Prise terminale optique (PTO) dans chaque logement.

Selon la capacité de l’immeuble, des Points de branchement optique (PBO) peuvent être prévus à chaque étage. Le câblage interne doit inclure une surcapacité de 20%, afin d’anticiper les futurs besoins ou extensions.

Les maisons individuelles aussi concernées

Pour les constructions individuelles, les exigences portent sur:

• L’adduction depuis la limite de propriété jusqu’au logement;

• L’installation d’un tableau de communication dans la Gaine technique du logement (GTL);

• La mise en place d’une PTO et d’un câblage minimal en RJ45 vers au moins deux pièces.

Ces dispositions visent à assurer une connectivité performante dans toutes les nouvelles habitations, quelle que soit leur taille.

Normes techniques: précision et standardisation

Le document réglementaire définit plusieurs spécifications obligatoires. Il s’agit notamment des types de câbles intérieur/extérieur (normes UIT-T G.657A2 et G.652D), l’usage de connecteurs SC/APC 8°, les niveaux de protection IP et IK pour garantir l’étanchéité et la résistance, et les règles de marquage et d’identification des fibres.

Cette standardisation vise à assurer la compatibilité entre opérateurs et la fiabilité des installations dans le temps.

Un outil stratégique pour l’aménagement numérique du Maroc

Au-delà des aspects techniques, ce nouveau cahier des charges s’inscrit dans une vision nationale visant à assurer un accès au haut débit pour l’ensemble des citoyens, éviter les déploiements redondants et optimiser les investissements, garantir la pérennité et la qualité des infrastructures télécoms, et intégrer pleinement la dimension numérique dans l’urbanisme.

Avec cette nouvelle réglementation, le Maroc consolide son ambition de renforcer la connectivité des ménages, des entreprises et des administrations, tout en structurant le développement soutenu de la fibre optique sur l’ensemble du territoire.