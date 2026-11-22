De 5 à 7 dirhams le kilogramme au plus fort de la crise estivale, jusqu’à 27 dirhams dans certaines villes ces dernières semaines, puis autour de 22 dirhams aujourd’hui chez les détaillants… le marché du poulet a connu, ces derniers mois, des variations particulières, mettant à rude épreuve les éleveurs avant de peser sur le budget des consommateurs. Si les prix amorcent aujourd’hui un léger repli, les professionnels estiment que les tensions observées ces derniers mois trouvent leur origine dans une succession de difficultés qui ont fragilisé toute la filière.

Dans une ferme avicole, dans la région de Fès-Meknès, les éleveurs évoquent une période de pertes importantes, suivie d’une reprise des prix portée notamment par la contraction de l’offre et le renchérissement des coûts de production. Pour comprendre cette évolution, plusieurs acteurs du secteur décrivent les mécanismes derrière ces fluctuations.

«Entre mai et août, les prix de vente oscillaient entre 5 et 7 dirhams le kilogramme, des niveaux qui ne permettaient même pas de couvrir les coûts de production», explique Moussa Ben Kertouâa, éleveur de volailles dans la région de Meknès et membre de l’Association nationale des producteurs de viandes de volailles. Cette période de baisse prolongée a entraîné de lourdes pertes pour les exploitants. Certains ont dû suspendre leur activité, tandis que d’autres se sont retrouvés en difficulté financière, jusqu’à la faillite.

Cette contraction de l’activité a également eu des répercussions sur l’approvisionnement en poussins. La diminution du nombre de reproductrices, ces poules destinées à produire les œufs fécondés, a contribué à réduire les volumes disponibles sur le marché. «La baisse du nombre de reproductrices et de poussins a entraîné un déficit d’approvisionnement, avec des prix du poussin qui ont atteint, à certaines périodes, entre 10 et 13 dirhams l’unité», ajoute-t-il. Pour les éleveurs qui souhaitaient reprendre leur activité, ces tarifs représentaient un coût supplémentaire dans un contexte déjà marqué par les pertes.

Ferme avicole dans la région de Fès-Meknès (Y.Jaoual/Le360).

À partir de la mi-septembre, la baisse de la production, conjuguée à une demande plus soutenue, a ainsi favorisé la remontée des prix du poulet. Une évolution accentuée par le coût des aliments, des poussins et du transport, qui continue de peser sur les charges des exploitations. Pour les professionnels, ces différents facteurs se sont combinés pour accentuer la pression sur les prix tout au long de la chaîne de distribution.

Aujourd’hui, les prix semblent toutefois amorcer une décrue. Le poussin se négocie désormais entre 6 et 7 dirhams, tandis que le poulet quitte les exploitations à un prix compris entre 15 et 16 dirhams le kilogramme, selon Moussa Ben Kertouâa. Chez les détaillants, le prix avoisine les 22 dirhams, avec des variations d’une ville à l’autre, en fonction des intermédiaires, des marges commerciales et des frais de transport. Un écart qui continue de creuser la différence entre le prix à la sortie de la ferme et celui payé par le consommateur.

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Dans cette filière, les prix restent étroitement liés à l’équilibre entre l’offre et la demande. Une production insuffisante face à une consommation soutenue favorise les hausses, tandis qu’une disponibilité plus importante ou un recul de la demande peut entraîner une baisse. Une volatilité qui complique les prévisions des éleveurs et fragilise leur capacité à planifier leurs investissements sur le long terme.

En attendant une amélioration de la production et un retour à des conditions plus stables, les professionnels espèrent un rééquilibrage progressif du marché. L’enjeu reste double: garantir aux éleveurs des prix leur permettant de couvrir leurs charges et de pérenniser leurs exploitations, tout en préservant l’accessibilité du poulet pour les consommateurs.