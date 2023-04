Export: carton plein pour l’artisanat

L’engouement se confirme pour les produits d’artisanat sur le marché international. Au premier trimestre 2023, la hausse en valeur est significative et elle est de 29% par rapport à la même date en 2022. Durant les trois premiers mois de 2023, ils ont généré 323 millions de dirhams. Selon les derniers indicateurs du département de l’artisanat, relayés par le quotidien Aujourd’hui le Maroc, la poterie et la pierre, le tapis, les vêtements traditionnels et la vannerie ont enregistré les plus grandes parts dans le chiffre d’affaires à l’export de ce trimestre.

En termes de performances, la poterie et la pierre affichent une croissance de 37% à fin mars 2023 réalisant un chiffre d’affaires de plus de 95 millions de dirhams et une part de marché de 30%. Le tapis est en deuxième place avec un chiffre d’affaires généré à l’export de plus de 67 millions de dirhams, en hausse de 57%, avec une part de marché de 21%.

La troisième place revient à la vannerie qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 46 millions de dirhams à l’export (+8%). Sa part de marché s’élève à 14%. Les vêtements traditionnels arrivent en quatrième position avec un chiffre d’affaires à l’export qui atteint plus de 46 millions de dirhams, en progression de 6% par rapport à la même période en 2023. Sa part de marché est de 14%.

A l’export, ce sont les Etats-Unis, la France et les pays arabes qui ont enregistré les parts les plus importantes du marché au cours des trois premiers mois de l’année. Avec des croissances respectives de 60 et 75%, Etats-Unis et France ont également enregistré les plus grandes contributions dans la croissance réalisée (18% pour les Etats-Unis et 11% pour la France).

Casablanca concentre près de la moitié des exportations globales (49%). Elle arrive aussi à la première place des villes contribuant le plus à la croissance enregistrée. Casablanca est suivie par Marrakech et Tanger qui intègrent ainsi le trio des plus grands points de sortie. Par ville d’immatriculation, Marrakech se classe première, suivie de Fès puis de Casablanca.