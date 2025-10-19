Debunk. Non, le Maroc n’est pas exclu des exportations de dattes tunisiennes

Dans un communiqué publié le 13 octobre 2025, le Groupement interprofessionnel des dattes (GID), rattaché au ministère tunisien de l’Agriculture, a annoncé le lancement de la campagne d’exportation des dattes pour la saison 2025/2026.

Selon le communiqué, la saison a démarré officiellement le même jour, vers l’ensemble des marchés internationaux, à l’exception du marché marocain.

Cette précision a suscité de nombreuses réactions, certains médias évoquant une exclusion du Maroc des exportations tunisiennes.

Face à ces interprétations, l’ambassade de Tunisie à Rabat a apporté des clarifications en relayant un nouveau communiqué explicatif publié par le GID.

Celui-ci indique que l’exportation vers le Maroc débutera à la fin du mois d’octobre, pour des raisons techniques liées à la nature des variétés de dattes destinées à ce marché.

Il s’agit principalement des dattes produites dans la région de Kébili, dont la maturation est plus tardive, mais qui connaissent une forte demande auprès des consommateurs marocains.

Le GID a également précisé que la date officielle de lancement des exportations vers le Maroc sera fixée lors d’une réunion prévue le 20 octobre 2025, réunissant les principaux acteurs du secteur.

L’organisme a rappelé que, traditionnellement, la campagne d’exportation vers le marché marocain débute toujours à la fin octobre, conformément aux habitudes de production et de commercialisation établies entre les deux pays.

Les données officielles publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) en Tunisie pour la saison agricole 2024-2025 confirment au contraire que le Maroc demeure le premier client de la Tunisie dans ce secteur. Sur un volume total exporté de 107,9 mille tonnes au cours de la dernière saison, le Maroc a importé à lui seul 20,7% des dattes tunisiennes, loin devant l’Italie (environ 11%) et la France (8,2%).