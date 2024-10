Figuig: «Dayâa amra», une coopérative modèle dans la valorisation des dattes

À Figuig, la culture des dattes est bien plus qu’une tradition ancestrale: elle est devenue un moteur de développement économique pour de nombreuses coopératives locales. Parmi elles, «Dayâa Amra», fondée en 2022 par Fatima Mabrouk, et composée de cinq membres, s’efforce de transformer et de promouvoir les produits issus de la palmeraie régionale. Malgré les difficultés de commercialisation dans cette petite ville, la coopérative a déjà récolté plusieurs distinctions nationales et internationales.

«Notre coopérative, bien que récente, a su s’imposer grâce à la collaboration et aux efforts de ses membres. Lors de la récolte des dattes, nous travaillons ensemble dans notre palmeraie d’El Arja», déclare Fatima Mabrouk, présidente de la coopérative.

La coopérative valorise diverses variétés de dattes, dont les célèbres Majhoul, les Assian, les Boufeggous et les Aziza. «Nous exploitons chaque datte au maximum. Rien n’est laissé au hasard», explique Fatima Mabrouk. Les produits proposés vont des dattes simples aux dates farcies aux amandes, dites dattes prestige, à la pâte de datte, aux confitures, aux boules énergétiques et même au café à base de noyaux de dattes.

Ce travail acharné a valu à la coopérative plusieurs distinctions. En 2022, elle a remporté le prix du meilleur domaine lors du Festival international des dattes d’Erfoud. Elle a également reçu en 2023 le prix du meilleur produit et le prix de l’Excellence lors du salon international des produits du terroir d’Agadir. La notoriété de la coopérative dépasse même les frontières nationales, avec des participations remarquées à des salons internationaux en France et aux Émirats arabes unis.

«Nous rencontrons des difficultés à vendre nos produits localement, car la ville est petite et les débouchés sont limités», reconnaît la présidente. «Heureusement que les salons d’exposition sont là pour nous donner l’occasion de faire connaître nos produits et trouver de nouveaux clients», ajoute-t-elle.

«Nous accompagnons les coopératives dans leur développement en facilitant leur participation aux foires et expositions nationales et internationales et en leur fournissant du matériel nécessaire à l’amélioration de leur production», explique Saleh Serghini, directeur régional de l’agriculture à Figuig.

L’une des principales missions de la direction régionale consiste aussi à aider les coopératives à obtenir les autorisations sanitaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). «Bien que cela nécessite des investissements significatifs, le résultat se traduit par une amélioration notable de la qualité des produits, qui sont donc mieux appréciés par les consommateurs. Ce qui en vaut la peine», conclut Saleh Serghini.