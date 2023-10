Sidattes 2023: les exposants, véritables piliers du salon des dattes à Erfoud

À l’occasion de la 12ème édition du Salon international des dattes au Maroc (Sidattes 2023), Erfoud, surnommée la «Porte du désert», devient le temps de six jours -contre quatre habituellement- l’épicentre de la filière du palmier dattier, du 3 au 8 octobre. Sur une étendue de 40.000 m2, ce sont près de 230 exposants qui se rassemblent pour partager, échanger et surtout, faire découvrir au public leurs trésors sucrés.

«Nous sommes heureux de participer pour la 11ème fois à cette exposition. Cette année, nous avons le plaisir de présenter une grande variété de dattes d’Oued Noun, notamment les célèbres Boufeggous, Bouskri et Mejhoul», s’enthousiasme un habitué du Sidattes.

«Notre participation à ce Salon est une occasion en or pour exposer nos dattes et produits dérivés. L’événement nous permet d’accroître la visibilité de nos produits et de renouer des contacts fructueux avec d’autres exposants», note une exposante venue de Tata.

D’autres participants d’Oued Noun et de Tinejdad mettent en avant la qualité de leurs produits. «Nous exposons des dattes des variétés Boufeggous, El Jihl et Bouskri. Et je peux vous assurer que la qualité est au rendez-vous», assure un autre exposant de Tata, soulignant l’importance de ce Salon. Quant au standiste de Tinejdad, il mise sur la filière d’avenir qu’est le bio: «Nous croyons fermement en ce segment et nous parions sur son succès», déclare-t-il.

Le Sidattes n’est pas seulement une vitrine pour les produits, mais également une plateforme de rencontres, d’échanges et de commercialisation, tant à l’échelle nationale qu’internationale. «Ce Salon offre aux acteurs de la filière phoenicicole nationale une vitrine exceptionnelle pour la promotion et le développement de leurs produits, à la fois sur le plan national et international», assure un producteur de Tinjdad.

En marge des stands et des expositions, cette édition, plus riche que jamais, propose des activités pédagogiques et ludiques, des ateliers de démonstrations ainsi que des séances de dégustation.

Le Sidattes 2023, avec une affluence attendue de plus de 90.000 visiteurs, confirme son rôle de carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole. C’est une manifestation qui, année après année, renforce son importance et montre la dynamique de cette filière agricole d’importance au Maroc, tout en offrant au monde entier une délicieuse palette de saveurs.