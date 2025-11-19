Economie

Dans la région de Rabat, des pluies bienfaitrices ont entrainé des labours intensifs

Un agriculteur lors du labourage de ses terres à Sidi Allal Bahraoui, dans la région de Rabat, le 18 novembre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Le 19/11/2025 à 09h44

VidéoLes agriculteurs de la région de Rabat sont heureux après les récentes pluies bienfaitrices. Celles-ci ont intensifié les labours en vue de la nouvelle saison agricole de 2025-2026.

Les averses automnales ont enfin redonné des couleurs aux terres de la région de Rabat. Après plusieurs semaines d’attente, les pluies bienfaitrices ont permis aux agriculteurs de relancer les travaux du sol et d’aborder, avec prudence mais espoir, la nouvelle saison agricole.

Profitant d’une accalmie ce mardi, les agriculteurs des environs de Sidi Allal Bahraoui, 30 km au nord-est de Rabat, ont sorti leur charrue ou leur tracteur pour effectuer des opérations de travail du sol. Il s’agit pour eux de remuer la couche arable pour aérer la terre, enfouir les résidus des précédentes cultures et préparer le lit de semences.

Interrogé par Le360, un fermier de la zone, Mohamed El Harti, a remercié le ciel d’avoir arrosé abondamment la région, notant que le volume des pluies de ce début d’automne est supérieur par rapport à la même période de la saison précédente. Il a émis le vœu que la saison soit positive avec de très bonnes récoltes de céréales et autres. Mohamed El Harti a par ailleurs indiqué qu’il élève dans sa ferme un bétail composé d’une centaine de moutons et de brebis, tous recensés et contrôlés par les services de l’agriculture. «Je me suis inscrit pour pouvoir bénéficier des subventions de l’État en matière d’élevage et de culture, mais j’attends toujours de recevoir ces aides», a-t-il déclaré.

Non loin de là, un autre agriculteur, Driss, était occupé à remuer le sol à l’aide de son tracteur. Il s’est déclaré satisfait par les dernières pluies car la région avait besoin de ces précipitations pour assurer un bon début de la nouvelle saison agricole.

Lire aussi : Saison agricole 2025-2026: le ministre dévoile les mesures d’aides, l’hémicycle plaide pour les petits agriculteurs

Pour rappel, la récolte céréalière de 2024-2025 au Maroc a été estimée à 40 millions de quintaux, soit inférieure de 27% par rapport à la moyenne.

Avec ces premières pluies redonnant vie aux terres, les agriculteurs de la région espèrent désormais que le ciel continuera de soutenir une campagne agricole dont dépend, une fois de plus, l’équilibre de tout un territoire.

