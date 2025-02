Les dernières précipitations dynamisent la saison agricole dans l’Oriental

La région de l’Oriental a récemment connu d’importantes précipitations, contribuant à dynamiser la saison agricole en cours et incitant les agriculteurs à commencer à labourer leurs terres.

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed El Yaacoubi, qui pilote la Direction régionale de l’Agriculture dans l’Oriental, a indiqué que le cumul des précipitations a atteint 77 millimètres (mm), représentant une baisse relative de 8% par rapport à la même période de la saison précédente et de 50% par rapport à une année normale. Il a également souligné une répartition inégale des précipitations entre les provinces. Figuig a enregistré le niveau le plus élevé avec 130 mm, contre seulement 30 mm à Driouch, mettant en évidence ces disparités géographiques.

Le responsable a précisé que ces pluies, concentrées principalement sur les hauteurs du bassin de la Moulouya, ont permis le remplissage des barrages agricoles, avec un volume total stocké actuellement de 365 millions de mètres cubes. À savoir, une augmentation notable de 34% par rapport à la même période l’année dernière. Cette amélioration se traduit également par une remontée du niveau des eaux souterraines et un meilleur débit des puits et forages, ayant un impact positif sur le couvert végétal ainsi que sur les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.

El Yaacoubi a également souligné que ces précipitations ont considérablement amélioré le couvert végétal, offrant ainsi une grande quantité de fourrage à des prix abordables pour les éleveurs et améliorant la qualité de la viande produite. De plus, elles ont favorisé la régénération des forêts et des espaces semi-forestiers, ainsi qu’une augmentation de la production des ruches, ce qui bénéficie directement aux revenus des agriculteurs, en particulier les plus modestes.

Les arbres fruitiers, dont les rosacées, ont également profité de la vague de froid précoce, qui a répondu à leurs besoins spécifiques. La Direction régionale de l’agriculture, en partenariat avec divers acteurs, œuvre à assurer un bon démarrage de la saison agricole en mettant à disposition les intrants essentiels pour les agriculteurs, tels que des semences sélectionnées et des engrais azotés. Ainsi, 21.000 quintaux de semences et 157.000 quintaux d’engrais ont été distribués, permettant de labourer 67.000 hectares de céréales et d’ensemencer 48.000 hectares, avec des perspectives d’extension des surfaces cultivées grâce aux récentes précipitations.

Le directeur régional a aussi souligné la progression notable d’autres filières agricoles. La superficie dédiée aux plantes fourragères a atteint 10.500 hectares, tandis que celle consacrée à la betterave sucrière s’élève à 4.300 hectares, enregistrant une augmentation de 60% par rapport à la saison précédente. Par ailleurs, 4.615 hectares de légumes d’hiver ont été programmés, avec déjà 3.650 hectares réalisés, soit une hausse de 33.% en comparaison à l’an dernier.

En ce qui concerne les arbres fruitiers, la production d’agrumes a atteint 192.000 tonnes, la province de Berkane jouant un rôle clé dans la production des petits fruits. Quant à la production d’olives, elle s’établit entre 250.000 et 260.000 tonnes sur une superficie de 150.000 hectares, générant 5,3 millions de journées de travail et une valeur ajoutée estimée à 2,4 milliards de dirhams. Mohammed El Yaacoubi conclut que ces résultats renforcent l’espoir d’une saison agricole prospère dans la région de l’Oriental.