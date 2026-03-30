Construction, extension et modernisation: comment les ports ont enchaîné les chantiers

En 2025, le secteur portuaire n’a pas chômé. Nador West Med finalisé, la gare maritime de Nador réaménagée, le port de Jebha étendu... Les chantiers se sont enchaînés d’un bout à l’autre du littoral. Et le trafic global a suivi, puisqu’il a atteint 262,6 millions de tonnes en 2025, contre 241,2 millions de tonnes en 2024, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

D’après le département de l’Équipement, les infrastructures du port de pêche de Mhiriz ont été complétées, avec la signature d’une convention pour son alimentation en électricité et en eau potable.

En parallèle, la construction du nouveau port Dakhla Atlantique s’est poursuivie, avec un taux d’avancement des travaux qui dépasse les 50%. De même, les travaux du nouveau port phosphatier à Laâyoune, réalisés par l’Office chérifien des phosphates (OCP), ont atteint 95%.

Les travaux du port Dakhla Atlantique ont atteint un état d'avancement de 53% (S.Bouaamoud/Le360).. le360

Par ailleurs, l’extension du port de Jebha a été achevée, tout comme les travaux d’extension et de modernisation du complexe portuaire de Casablanca. Les travaux de prolongement de la digue de protection Moulay Youssef au port de Casablanca se sont poursuivis, avec un taux d’avancement de 94%.

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Le réaménagement de la gare maritime et de ses abords au port de Nador a également été finalisé, permettant d’augmenter la capacité d’accueil et d’améliorer la qualité des services destinés aux passagers. En parallèle, les travaux d’extension du nouveau port de Safi, menés par l’OCP, ont atteint un taux d’avancement de 65%.

Le ministère a conduit en parallèle des opérations de protection du littoral à Jebha, Larache et Foum El Oued, pendant que l’entretien de l’embouchure de l’Oum Er-Rbia s’est poursuivi tout au long de l’année.