Comment le mois de ramadan change les habitudes de consommation des Marocains

Le mois de ramadan entraîne des changements dans les habitudes de consommation des ménages marocains. C’est ce qui ressort de la dernière enquête sur le niveau de vie des ménages menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) en 2022/2023 et portant sur une période d’un an.

Les données révélées par le HCP dévoilent que la dépense moyenne par ménage s’apprécie de 18,2% en moyenne par rapport aux autres mois de l’année. Dans le détail, près de 92% de cette augmentation notable provient de la dépense des ménages citadins.

D’après le HCP, toutes les catégories sociales améliorent leur consommation pendant ce mois sacré. Ainsi, la dépense des ménages s’accroît de 8,4% pour les 20% les moins aisés, de 9,7% pour la catégorie des intermédiaires et de 8,9% pour les 20% les plus aisés.

Par type de dépense, le budget alloué à l’alimentation est de 17,8% plus élevé pendant le Ramadan en comparaison avec les autres mois. Cette hausse est de 19% en milieu urbain, de 4,5% en milieu rural, de 3,3% pour les ménages les moins aisés, de 11,9% pour les intermédiaires et de 12,5% pour les plus aisés.

Toujours selon le HCP, les produits riches en calories (céréales, sucres et produits sucrés, corps gras) connaissent un déclin au profit des produits riches en protéines et en vitamines (viandes, poissons, légumes et fruits frais, œufs, produits laitiers, etc.), ce qui reflète un changement qualitatif dans les habitudes alimentaires.

Par ailleurs, les produits alimentaires dont les quantités consommées augmentent significativement pendant le mois de Ramadan sont le lait et produits laitiers avec une moyenne de 35,8 litres par ménage, contre 23,7 litres en moyenne mensuelle les autres mois. Il y a aussi les œufs (respectivement 52,2 unités contre 39,4 unités), les viandes (respectivement 15,1 kg contre 11,3 kg), les poissons (respectivement 6,8 kg contre 5,2 kg), les fruits (respectivement 54,3 kg contre 22,9 kg) et les légumes frais (respectivement 55,1 kg contre 48,3 kg).

En termes de dépenses, les produits alimentaires qui connaissent une augmentation pendant le mois de Ramadan sont «les poissons (57,7%), les fruits (43,3%), les œufs (35,7%), les produits laitiers (34,8%), les sucres et produits sucrés (30,3%) et les viandes» (26%)». En revanche, les dépenses allouées aux «repas, aliments et boissons pris à l’extérieur» diminuent de 30,6%.