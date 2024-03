Ramadan: en chiffres, l’évolution des prix des fruits et des légumes au marché de gros de Casablanca

Au marché de gros de Casablanca, une tendance à la hausse a été observée cette semaine pour les prix des tomates et des poivrons, contrastant avec la stabilité ou la baisse des ceux d’autres fruits et légumes.

Selon Abdelkebir Maâiden, secrétaire général de l’Association du marché de gros des fruits et des légumes de Casablanca (AMGFLC), les tomates ont atteint, au cours de la semaine écoulée, un prix maximal de 9 dirhams le kilogramme, contre une fourchette allant de 4,5 à 5 dirhams précédemment. De même, les poivrons rouges et jaunes ont vu leurs prix augmenter pour se situer entre 13 et 15 dirhams le kilogramme, contre 12 à 13 dirhams une semaine plus tôt.

Cette tendance à la hausse contraste avec la stabilité ou la baisse des prix d’autres légumes et fruits. À titre d’exemple, les oignons se négocient entre 1,5 et 2,5 dirhams le kilogramme, contre 2,5 à 3 dirhams la semaine dernière. Idem pour les carottes, qui sont désormais vendues entre 1,5 et 2,5 dirhams le kilogramme, contre 2 et 3 dirhams le kilogramme la semaine dernière. Les tarifs des courgettes (4 à 5 dirhams), des concombres (3 à 4 dirhams) et des pommes de terre (2 à 2,8 dirhams) affichent également une stabilité relative.

Évolution des prix des légumes entre le 18 et le 25 mars au marché de gros de Casablanca (Source: l’AMGFLC)

Produit Prix observés lundi 18 mars Prix observés lundi 25 mars Tomates 4,5 à 5 dirhams le kilogramme 7,5 à 8 dirhams le kilogramme Poivrons rouges et jaunes 12 à 13 dirhams le kilogramme 13 à 15 dirhams le kilogramme Poivrons verts 8 dirhams le kilogramme 10 dirhams le kilogramme Concombres 3,5 à 4 dirhams le kilogramme 3 à 4 dirhams le kilogramme Oignons verts 2,5 à 3 dirhams le kilogramme 1,5 à 2,5 dirhams le kilogramme Courgettes 4 à 5 dirhams le kilogramme 4 à 5 dirhams le kilogramme Carottes 2 à 3 dirhams le kilogramme 1,5 à 2,5 dirhams le kilogramme

S’agissant des fruits, une diversité de prix est observée: les oranges se vendent entre 4 et 4,5 dirhams le kilogramme, tandis que les avocats se placent dans une fourchette élevée de prix, allant de 20 à 32 dirhams. Selon Casa Prestations, le gestionnaire du marché de gros, les bananes locales sont disponibles pour 5 à 8,5 dirhams le kilogramme, alors que celles importées coûtent entre 10 et 15 dirhams le kilogramme. Enfin, les prix des fraises (10 à 15 dirhams), ainsi que ceux des pommes locales (6 à 11 dirhams/kg) et importées (12 à 22 dirhams/kg) montrent une certaine variabilité en fonction des origines et des qualités.

D’après Abdelkebir Maâiden, ces fluctuations de prix reflètent l’impact des dynamiques du marché, telles que l’offre et la demande, le rythme des exportations et de la production, ainsi que les coûts logistiques.