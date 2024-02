Classement des universités: le Maroc cinquième en Afrique, leader au Maghreb

D’après un classement que vient de publier Insider Monkey, site web américain de données financières, le Maroc figure dans le top 5 des pays dotés des meilleures universités en Afrique, et arrive premier au Maghreb. En Afrique, le Royaume est devancé par l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigéria et le Kenya, et se place devant la Tunisie et l’Algérie.

Cinq universités marocaines se placent parmi les 100 meilleures en Afrique dans le classement d’Insider Monkey. Il s’agit des universités Mohammed V de Rabat, qui occupe la 33ème place, Cadi Ayyad de Marrakech (40ème), Hassan II de Casablanca (60ème), Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (66ème) et Abdelmalek Essaadi de Tétouan (88ème).

Pour dresser sa liste des pays dotés des meilleures universités en Afrique, Insider Monkey s’est appuyé sur des sources «réputées», telles que UniRank et EduRank, deux références internationales en matière de classement des établissements d’enseignement supérieur. Le portail Unirank fournit un classement de quelque 13.900 établissements dans plus de 200 pays (dont 200 universités en Afrique), alors que le site Unirank classe et note 14.131 universités dans 183 pays, dont une centaine d’universités africaines.

Des universités peu nombreuses et sous-financées

Dans son classement, Insider Monkey pointe les carences de l’enseignement supérieur en Afrique, notamment le nombre réduit des établissements d’enseignement supérieur de qualité, et des faibles taux d’admission dans ces établissements, inférieurs de près de 80% à la moyenne mondiale (42%). «Malheureusement, les universités du continent africain sont gravement sous-financées, avec un investissement moyen de seulement 0,3% du PIB dans la Recherche & Développement. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne de 2,25% en Amérique du Nord et en Europe», déplore le site.

Les auteurs du classement recommandent également le développement de la culture numérique comme levier à activer pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, notant que dans le top 10 des universités africaines, une majorité se trouve en Afrique du Sud, pays qui a fait des programmes d’alphabétisation numérique un axe stratégique de ses politiques éducatives.