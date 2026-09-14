Economie

Chirurgie robotique: la M6-ISRSS diplôme sa première promotion à Casablanca

La remise des diplômes de la première promotion de chirurgie robot-assistée de la Mohammed VI Interventional Simulation and Robotic Surgery school (M6-ISRSS). (A.Gadrouz/Le360)

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Le 14/09/2026 à 19h44

VidéoLa Mohammed VI Interventional Simulation and Robotic Surgery School (M6-ISRSS) a remis, samedi 12 septembre, leurs diplômes aux chirurgiens et infirmiers de bloc opératoire ayant suivi sa formation en chirurgie robot-assistée.

La Mohammed VI Interventional Simulation and Robotic Surgery School (M6-ISRSS) a organisé, ce samedi 12 septembre 2026, la cérémonie de remise des diplômes aux chirurgiens et infirmiers du bloc opératoire ayant reçu la formation en Chirurgie robotique au cours de l’année 2026. Issus de 7 promotions, les participants à cette formation ont ainsi finalisé leur parcours de formation au cours d’une cérémonie organisée à l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé à Casablanca.

Lancée le 26 janvier 2026, dans le cadre des activité académiques de la M6-ISRSS, cette formation a pour objectif de développer les compétences des professionnels de santé dans les techniques de chirurgie robot-assistée, en associant théorie, pratique et simulation. Elle bénéficie des infrastructures pédagogiques de la M6-ISRSS qui incluent notamment des équipements de simulation, deux robots dédiés à la formation, des plateformes de réalité augmentée ainsi que différentes unités consacrées aux disciplines interventionnelles.

Rattachée au Centre international Mohammed VI de simulation en sciences et santé relevant de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, la M6-ISRSS fait partie de l’écosystème de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé. C’est une institution académique, pédagogique et technologique dédiée à la formation, à la recherche et à l’innovation en chirurgie et disciplines interventionnelles. Elle a pour vocation de développer des programmes de formation initiale et continue dédiés aux professionnels de santé, afin de promouvoir l’excellence médicale et la sécurité des patients.

À travers cette formation, la M6-ISRSS contribue au développement des compétences et des pratiques médicales nécessaires à la promotion de la chirurgie robotique au Maroc.

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Le 14/09/2026 à 19h44
#M6-ISRSS#robotique#innovation#Formation#enseignement supérieur#Casablanca#Maroc

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