Carburants: pourquoi les prix sont presque les mêmes chez toutes les enseignes?

C’est devenu récurrent. Tous les premiers et 15 du mois, les prix des carburants bougent simultanément chez l’ensemble des distributeurs pétroliers au Maroc. Mieux encore, dans un seul périmètre géographique, tous les commerçants proposent presque le même tarif.

Si on se réfère aux prix actuellement en vigueur dans le centre-ville de Casablanca, depuis la dernière modification opérée le dimanche 1er juin 2025, les tarifs oscillent autour de 10,57 dirhams le litre pour le diesel et de 12,65 dirhams le litre concernant l’essence.

Une station-service à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Cette pratique assez curieuse, qui peut s’apparenter à une forme d’entente, n’est pas interdite par la loi, nous confie une source au Conseil de la concurrence, ajoutant que le rythme de 15 jours «correspond à peu près au cycle d’approvisionnement. À chaque cargaison, les prix sont révisés à la hausse ou à la baisse».

S’agissant du «prix unique», notre interlocuteur estime que cette pratique est «normale» et cela s’explique: «Quand une cargaison de pommes de terre arrive dans un marché de légumes, au bout de quelques minutes, tous les commerçants s’alignent sur le même prix. Qui paierait plus cher à moins que ça soit de qualité différente?», explique notre interlocuteur.

Ce qui justifie généralement une variation de prix, c’est la qualité du produit ou du service. Or, dans le cas des carburants, un produit standardisé et homogène, identique d’un distributeur à l’autre, la qualité de service ne suffit pas à expliquer les écarts tarifaires, précise la même source. «Les stations-service sont souvent situées à proximité les unes des autres. Si le prix de l’essence est plus élevé dans l’une, le consommateur n’hésitera pas à se diriger vers la station voisine. Résultat: lorsqu’un opérateur baisse ses prix, les autres sont contraints de s’aligner», observe-t-elle.

Dans les marchés des commodités de ce type, les prix ont tendance à s’égaliser en s’alignant sur celui qui a bougé le premier, généralement le leader du marché, parce qu’il détient les plus grosses quantités. Au Maroc, c’est Afriquia qui guide le marché, ayant toujours été le premier opérateur à annoncer la couleur en révisant ses tarifs. Les autres ne font que suivre.