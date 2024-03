BTP: l’investissement public prend de l’ampleur

Plus de 56%. C’est la hausse prévue de l’investissement public dans le secteur du bâtiment et des travaux publics cette année comparé à 2023. La parole est du ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka. De 41 milliards de dirhams l’année passée, le budget dédié au BTP passera ainsi à 64 milliards, relate le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 4 mars.

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Le premier concerne les deux grands évènements que sont la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030. «Le second levier est l’accord signé par SM le Roi Mohammed VI avec les Émirats arabes unis, qui s’étendra de 2024 à 2029. Un accord assorti d’une perspective importante pour les investissements dans les domaines du bâtiment et des travaux publics. Le dernier levier est le programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d’El Haouz» explique le quotidien.

Ce plan, suivant les instructions royales, ne se contentera pas de la reconstruction mais sera soutenu par de nombreux projets de développement d’une valeur de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Les équipements publics s’adjugent ainsi 24,6 milliards de dirhams, contre seulement 9,5 milliards en 2023. En vue, la construction du Grand stade de Casablanca, la refonte du stade Moulay Abdellah de Rabat, la mise à niveau du grand stade de Tanger, du complexe sportif de Fès, du grand stade de Marrakech, du complexe sportif Mohammed V de Casablanca et du grand stade d’Agadir.

Les infrastructures liées à l’eau ne sont pas en reste. Quelque 14,7 milliards de dirhams y seront consacrés. Dans le domaine, «le plus grand projet prévu cette année portera sur des travaux de génie civil, d’injections et de drainage des moyens et grands barrages pour un coût de 6,3 milliards de dirhams», précise L’Economiste.

Le secteur routier arrive en troisième position avec 14,2 milliards de dirhams d’investissement prévus cette année. Le secteur portuaire et maritime mobilisera, lui, 10,7 milliards de dirhams d’investissements prévus cette année. Tanger Med aura la plus grande part avec 6,3 milliards de dirhams.