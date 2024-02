Tanger: plus grand, plus moderne et il sera entièrement couvert: le nouveau Grand stade Ibn Batouta prend forme

La société en charge des travaux a déjà achevé les fondations des tribunes, qui ajouteront plus de 15.000 sièges à l’installation dans le cadre des travaux d’expansion permettant ainsi au Grand stade de Tanger d’avoir une nouvelle capacité d’accueil dépassant les 90.000 spectateurs.

Le360 a pu constater à Tanger que les travaux d’expansion du stade ne se limitent pas à la construction de nouvelles tribunes, mais incluent également l’ajout d’autres installations sur le terrain et dans les environs du stade, toutes conformes aux normes de la Fédération internationale de football (FIFA). Cela comprend les travaux de fouilles sur plus de quatre mètres pour la suppression de la piste de course bleue, en plus de la création d’un couloir privé et d’un espace VIP dédié aux spectateurs de marque.

Des sources sur place indiquent que le chanter lié à la construction des nouvelles tribunes sera terminé dans les prochaines semaines, suivi par le lancement de nouveaux travaux concernant l’intérieur du terrain, qui pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’été prochain, incluant la tâche de planter le gazon naturel par une société privée.

Il convient de noter que l’expansion du Grand stade de Tanger vise à augmenter sa capacité d’accueil, suite à l’annonce officielle du Maroc de le lister parmi les stades qui accueilleront les compétitions de la Coupe du monde 2030 dans notre pays, aux côtés du Portugal et de l’Espagne.