Infrastructures: la mise à niveau du Grand stade d’Agadir lancée

Le compte à rebours a commencé pour l’aménagement de l’environnement immédiat de la zone jouxtant le Grand stade d’Agadir qui n’a pas fait l’objet d’aménagement depuis l’inauguration, en octobre 2013, de cette infrastructure sportive. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 12 décembre.

«C’est la Société développement local (SDL) Agadir Souss-Massa Aménagement qui a lancé les prestations d’élaboration des études et de suivi techniques, ainsi que les réceptions des travaux d’aménagement urbain et paysager des alentours du stade de la ville d’Agadir», lit-on. En attendant le lancement effectif des travaux et la désignation du prestataire dans le cadre d’un appel d’offres, l’aménagement futur de la zone d’étude prévoit sept types de composantes, notamment les constructions portant sur l’installation des cafés, kiosques, sanitaires et vestiaires.

L’aménagement porte sur la réalisation des espaces verts (arboretum et jardins thématiques, lac et fontaines) en plus du mobilier urbain et l’aménagement des espaces de sport et de jeux. A cela s’ajoute l’installation du réseau d’arrosage, des voiries et de réseaux divers.

La Société Agadir Souss-Massa Aménagement a lancé également les travaux de construction de la salle couverte au niveau de la zone du stade Adrar-Agadir. «Faisant partie de la cité sportive relevant du plan d’aménagement sectoriel du nouveau Pôle urbain d’Agadir, la salle couverte jouxtant le Grand stade est inscrite dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir (PDU) à côté de la piscine olympique», lit-on.

Des infrastructures qui, une fois achevées, devront accueillir des manifestations d’ordre international. L’estimation des travaux de cette grande salle est fixée à la somme de 88,93 millions de dirhams. L’adjudicataire devra exécuter les travaux objet de ce marché dans un délai de 30 mois, y compris le délai de préparation et d’installation du chantier.

S’agissant de la piscine olympique, ce projet, initialement prévue sur 7 hectares au quartier Founty, sera située au niveau du pôle urbain d’Agadir, en l’occurrence le pôle sport jouxtant le Grand stade. Le marché des études et suivi techniques des travaux de construction de ce projet a déjà été lancé par la société de développement local Agadir Souss-Massa Aménagement.

Le projet «fait partie du sixième axe du PDU 2020-2024 lié au renforcement des équipements sociaux de base et l’amélioration du cadre de vie. La piscine olympique sera réalisée sur un terrain s’étendant sur 68.800m² dont 10.500 m² de surface de plancher approximatif. Ce projet sera érigé à proximité de la grande salle couverte de type arena d’une capacité d’environ 3.000 places au niveau de la zone du Grand stade», précise Les Inspirations Eco. La capacité totale d’accueil des spectateurs est de 1.710 places assises.