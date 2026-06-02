Blé tendre: les importations de nouveau taxées à 170% jusqu’au 31 juillet

Le Maroc a rétabli, à compter du 1er juin 2026, la perception des droits d’importation sur le blé tendre et ses dérivés, fixés à 170%. Cette mesure restera en vigueur jusqu’au 31 juillet 2026 avant une nouvelle suspension prévue à partir du 1er août.

Cette décision intervient après une campagne agricole 2025-2026 jugée favorable. Elle fait état d’une production céréalière estimée à environ 90 millions de quintaux, résultat associé à des précipitations importantes ayant amélioré les conditions de production.

Ainsi, le retour des droits d’importation s’inscrit dans une logique de valorisation de la récolte nationale au moment où les disponibilités en céréales augmentent sur le marché intérieur. Les droits sur le blé tendre et ses dérivés retrouvent leur niveau de 170% après plusieurs années d’exonération.

Parallèlement à cette mesure, l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) a lancé un nouveau dispositif de commercialisation des céréales pour la campagne 2026.

Lire aussi : Blé tendre: qui sont les pays fournisseurs du Maroc en 2025?

Ce programme vise un objectif de 15 millions de quintaux. Ce volume contraste avec les 1,61 million de quintaux stockés en 2025 et traduit la volonté d’accroître significativement la collecte de la production nationale.

Le même dispositif fixe le prix référentiel du blé tendre à 280 DH le quintal. Ce niveau de référence constitue l’un des instruments retenus pour accompagner la commercialisation de la récolte et améliorer les conditions de collecte.

Des incitations au stockage

Afin de soutenir la conservation des céréales, le dispositif prévoit une prime de magasinage de 2,5 DH par quintal et par quinzaine pour le stockage à court terme.

Cette mesure vise à encourager les opérateurs à maintenir les volumes collectés dans les capacités de stockage disponibles durant la période de commercialisation. ONICL présente cet accompagnement comme l’un des piliers du nouveau mécanisme mis en place pour la campagne 2026.

L’enjeu dépasse la seule collecte des récoltes. Les autorités cherchent également à améliorer les conditions de conservation des céréales afin de faciliter leur disponibilité tout au long de la période de commercialisation.

Le dispositif introduit également une mesure nouvelle reposant sur la constitution d’un stock stratégique de 8 millions de quintaux.

Ce stock bénéficiera d’une prime de 3 DH par quintal et par quinzaine, supérieure à celle prévue pour le stockage à court terme. Le mécanisme couvrira la période allant du 1er août 2026 au 31 janvier 2027.

Lire aussi : Détournement de céréales importées et subventionnées vers les usines de production d’aliments de bétail

Cette orientation traduit une attention particulière accordée aux capacités de stockage sur une durée plus longue. Elle vise à accompagner la gestion des volumes issus de la campagne céréalière tout en renforçant les réserves constituées à l’échelle nationale.

L’ensemble des dispositions annoncées s’appuie sur une campagne céréalière marquée par une nette amélioration de la production. Le communiqué souligne que la récolte est estimée à environ 90 millions de quintaux, niveau qui modifie les besoins de gestion du marché par rapport aux années précédentes.

Le rétablissement temporaire des droits d’importation à 170%, le lancement d’un dispositif visant 15 millions de quintaux de collecte ainsi que la création d’un stock stratégique de 8 millions de quintaux s’inscrivent dans une même démarche. Ces mesures ont pour objectif de soutenir la collecte, le stockage et la valorisation de la production nationale durant la campagne 2026.