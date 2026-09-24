BCP et Réseau Entreprendre Maroc renforcent leur partenariat pour l’accompagnement des jeunes entrepreneurs

Wafa Belmaachi, présidente de Réseau Entreprendre Maroc, et Naziha Belkeziz, présidente directrice générale du groupe BCP, lors de la signature de la convention de partenariat entre les deux institutions.

La Banque Centrale Populaire (BCP) et Réseau Entreprendre Maroc (REM) ont signé une convention destinée à renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et à faciliter leur accès au financement. Partenaires historiques engagés en faveur de l’entrepreneuriat, les deux institutions franchissent ainsi une nouvelle étape dans leur collaboration.

L’accord a été signé en présence de Naziha Belkeziz, présidente directrice générale du groupe BCP, d’Idriss Bensmail, directeur général de la BCP en charge de la banque de détail, et de Wafa Belmaachi, présidente de Réseau Entreprendre Maroc. Il traduit une ambition commune: bâtir des ponts entre accompagnement entrepreneurial et financement, afin de favoriser l’émergence d’entreprises solides, soutenir leur développement et participer à la dynamique de l’emploi au Maroc, a indiqué le groupe BCP dans un communiqué.

À travers cette convention, les deux partenaires proposent aux porteurs de projets, sélectionnés par Réseau Entreprendre Maroc, un parcours intégré combinant mentorat, expertise entrepreneuriale, structuration de projet, financement et services bancaires adaptés à chaque étape de leur développement.

Le programme START au cœur du dispositif

Dans le cadre de son programme START, Réseau Entreprendre Maroc accompagne les entrepreneurs dans les phases de maturation, de lancement et de croissance de leurs projets. Cet accompagnement passe par un suivi personnalisé, un mentorat assuré par des chefs d’entreprise et l’octroi de prêts d’honneur.

En complément, la BCP facilite l’accès des bénéficiaires à des solutions de financement et à des services bancaires adaptés à leurs besoins, en s’appuyant notamment sur les synergies développées avec la Fondation Création d’Entreprise (FCE) du groupe BCP.

Cette complémentarité, est-il expliqué, permet d’articuler les différentes dimensions du parcours entrepreneurial, de la structuration du projet jusqu’à son financement et à l’accompagnement de sa croissance. Pour les jeunes entrepreneurs, l’accès au financement constitue une étape déterminante dans la concrétisation du projet.

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En associant son expertise bancaire à l’accompagnement proposé par REM, la BCP entend fluidifier cette transition et offrir aux entrepreneurs un cadre cohérent pour concrétiser leurs projets et soutenir leur croissance, est-il souligné.

«En renforçant notre partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, nous réaffirmons notre volonté d’accompagner les entrepreneurs dans la durée et de faciliter leur accès à un écosystème capable de soutenir leurs ambitions et la croissance de leurs entreprises», souligne Naziha Belkeziz.

Une ambition partagée

De son côté, Wafa Belmaachi se félicite du développement de ce partenariat avec la Banque Populaire, qu’elle qualifie d’acteur majeur de l’écosystème entrepreneurial marocain. «Cette collaboration traduit une ambition commune: renforcer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et leur donner les moyens de transformer leurs projets en entreprises pérennes et créatrices d’emplois», déclare-t-elle, ajoutant que les deux institutions souhaitent contribuer concrètement au développement d’un entrepreneuriat marocain durable, innovant et à fort impact.

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Au-delà de l’accompagnement individuel des porteurs de projets, ce partenariat traduit la volonté des deux institutions de conjuguer leurs expertises et de renforcer les synergies avec les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, afin de créer des conditions plus favorables à l’émergence et à la croissance de nouvelles entreprises marocaines, est-il noté dans le communiqué.

Cette démarche vise notamment, selon les deux partenaires, à favoriser l’inclusion financière, à soutenir la création et la croissance des très petites entreprises (TPE), et à installer un tissu entrepreneurial marocain plus dynamique, résilient et durable.

En rapprochant accompagnement, expertise et financement, la BCP et Réseau Entreprendre Maroc réaffirment leur engagement commun en faveur de l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs marocains, créateurs de valeur et d’emplois, concluent-ils.