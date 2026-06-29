Le Groupe BCP et Western Union connectent leurs systèmes pour des transferts d’argent instantanés vers le Maroc

Signature du partenariat entre le Groupe BCP et Western Union, en présence de leurs dirigeants. De gauche à droite: Idriss Bensmail, directeur général en charge de la Banque de Détail du Groupe BCP, et Mohamed Touhami El Ouazzani, président régional Afrique chez Western Union.

Dans un contexte de modernisation des services financiers et de développement des solutions de transfert digital, le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) et Western Union annoncent le lancement opérationnel d’une solution inédite de transfert d’argent international reposant sur une intégration API directe (Interface de Programmation d’Application).

Cette solution entièrement automatisée représente une avancée concrète pour les Marocains du Monde et leurs familles. Elle permet de réduire les délais d’attente, d’offrir une expérience fluide de bout en bout et de garantir des transactions sécurisées, s’appuyant sur la solidité du réseau Banque Populaire et l’expertise internationale de Western Union, présent dans plus de 200 pays et territoires.

Le Groupe BCP et Western Union officialisent leur collaboration autour d’une solution de transfert d’argent instantané.

«Ce projet incarne notre ambition: mettre la technologie et l’innovation au service de nos clients. En connectant directement les systèmes de Western Union à notre infrastructure bancaire, nous offrons aux Marocains du Monde et à leurs proches une expérience de transfert moderne, instantanée et sécurisée, sans rupture. C’est une nouvelle expression concrète de notre stratégie d’Open Banking», déclare Idriss Bensmail, directeur général en charge de la Banque de Détail du Groupe BCP.

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De son côté, Western Union souligne la portée de ce partenariat. «Avec la Banque Centrale Populaire, nous partageons une mission commune: élargir l’accès aux services financiers et permettre à nos clients au Maroc de rester connectés aux personnes et aux opportunités qui comptent le plus pour eux. Cette annonce marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat historique et fructueux», déclare Mohamed Touhami El Ouazzani, président régional Afrique chez Western Union.

Cette collaboration permettra aux clients de la Banque Populaire de bénéficier davantage du réseau financier mondial de Western Union, en leur offrant une connexion fluide et en temps réel avec leurs proches à travers le monde. Elle s’inscrit également dans l’engagement de l’opérateur à accompagner ses clients où qu’ils soient, en leur proposant des services financiers digitaux innovants et de premier plan.

Le Groupe BCP et Western Union officialisent leur collaboration autour d’une solution de transfert d’argent instantané.

«Nous remercions la Banque Centrale Populaire pour sa confiance renouvelée ainsi que nos équipes pour leur engagement dans la réussite de ce lancement. Ensemble, nous renforçons la connectivité financière et créons davantage de valeur pour nos clients au Maroc et au-delà», conclut le président régional Afrique.

Au-delà de ce premier cas d’usage, cette intégration ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités autour des paiements transfrontaliers, renforçant le positionnement de la BCP comme acteur de référence de l’Open Banking au Maroc et consolidant un partenariat historique au service de l’inclusion financière.