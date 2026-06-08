Le Groupe BCP solde un vieux litige en Belgique pour 174 millions d’euros

C’est un dénouement important pour le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP). Le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a officiellement homologué une transaction conclue entre le groupe bancaire marocain, sa filiale la Banque Chaabi du Maroc (BCDM), et le parquet fédéral belge. Cette décision met un point final et irrévocable à l’ensemble des poursuites liées à une enquête ouverte en 2018.

Pour rappel, l’activité visée par l’enquête concernait une offre d’assistance historiquement déployée par la Banque Chaabi du Maroc auprès des Marocains du Monde (MDM). Cette mission, profondément ancrée dans l’ADN du groupe, répondait avant tout à un objectif d’intérêt général: accompagner et soutenir activement la communauté marocaine établie en Belgique, explique une source informée.

La BCP et la BCDM ont pleinement coopéré avec les autorités judiciaires et les régulateurs tout au long de la procédure. Afin de clore ce chapitre de manière constructive, les deux institutions ont convenu du versement d’un montant de 174 millions d’euros.

Une source proche du dossier tient toutefois à préciser un point capital. «L’homologation de cette transaction par le Tribunal de Bruxelles met fin définitivement aux poursuites et ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité pénale», nous précise-t-elle.

Sur le plan financier, cette opération démontre la résilience exceptionnelle du groupe. L’accord n’altère en rien la performance globale de l’institution. Les ratios prudentiels sont préservés et les indicateurs de solvabilité restent adéquats. La capacité de croissance intacte du groupe garde également toute sa dynamique pour poursuivre sa trajectoire de développement, conformément à son plan stratégique, souligne notre source.