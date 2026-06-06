Fès: la Banque Populaire mobilise l’écosystème économique autour de l’investissement

Fès a accueilli, le 5 juin, une nouvelle étape des Régionales de l’Investissement du groupe BCP. (Y.Jaoual/Le360).

Fès a accueilli, vendredi 5 juin, une nouvelle étape de la caravane nationale «Les Régionales de l’Investissement» du groupe Banque Populaire.

L’événement intervient dans un contexte particulièrement favorable pour une région qui confirme, année après année, son attractivité croissante auprès des investisseurs, soulignent les responsables du groupe bancaire.

Portée par sa position stratégique, la richesse de son tissu économique et entrepreneurial ainsi que la qualité de son capital humain, la région Fès-Meknès s’affirme, en effet, comme un territoire d’opportunités et de création de valeur, expliquent-ils.

Cette étape, conduite par Naziha Belkeziz, présidente du groupe BCP, a rassemblé les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial aux niveaux national et régional autour d’un objectif partagé: renforcer la dynamique d’investissement et soutenir le développement économique du territoire.

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À travers cette caravane, les entrepreneurs bénéficient d’un dispositif concret leur permettant de transformer plus rapidement leurs projets en réalisations, grâce à un accompagnement personnalisé, des rencontres BtoB qualifiées et l’appui d’experts mobilisés pour faciliter la concrétisation de leurs initiatives.

Cette mobilisation collective illustre la volonté des différents partenaires de créer les conditions favorables à l’émergence de nouveaux projets, à la croissance des entreprises et à la création de valeur au bénéfice de toute la région, conclut le groupe BCP.