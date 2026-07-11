La troisième édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP s’achève à Tanger

C’est à Tanger que s’est clôturée jeudi 9 juillet la huitième et dernière étape de la troisième édition des Régionales de l’Investissement. Cette caravane nationale a été initiée par le Groupe Banque Centrale Populaire, plus connu sous le nom de Groupe BCP. Elle était dédiée à l’accompagnement, à la structuration et au financement des projets des Très petites, petites et moyennes entreprises.

La tournée avait été lancée le 16 février à Rabat. Elle s’inscrivait dans la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle Charte de l’investissement des TPME et dans la dynamique de relance de l’investissement privé. L’étape de lancement avait réuni plusieurs figures institutionnelles. Plusieurs hauts responsables des principales institutions de l’écosystème de l’investissement avaient également pris part à cette rencontre, parmi lesquels le CRI RSK, l’AMDIE, Maroc PME, Tamwilcom, la CGEM RSK, l’Office des Changes, l’ASMEX et le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cette édition a marqué l’intégration renforcée des Très petites entreprises au sein du dispositif. Le Groupe BCP a ainsi élargi explicitement son initiative à cette catégorie d’acteurs essentiels du tissu économique national. La banque affirme sa volonté d’accompagner l’investissement à toutes les échelles et de démocratiser l’accès aux mécanismes de soutien et de financement.

Le Groupe BCP s’appuie sur son expertise historique dans le financement des TPE. Il s’appuie également sur plus de 35 ans d’engagement de la Fondation Création d’Entreprises en matière d’accompagnement non financier. Il a poursuivi dans ce cadre l’adaptation de son dispositif de proximité dédié aux TPE, notamment à travers le déploiement des Centres Al Moukawil Chaabi.

Les deux précédentes éditions avaient rencontré un succès notable. Elles avaient permis d’identifier plus de 1.700 projets représentant près de 33 milliards de dirhams d’intentions d’investissement et près de 21 milliards de dirhams de besoins de financement. Avec cette troisième édition, le Groupe BCP a renforcé son ambition de transformer les dispositifs publics et les solutions financières en opportunités concrètes et accessibles pour l’ensemble des entrepreneurs, au plus près des territoires.

Les Régionales de l’Investissement se sont présentées comme une plateforme de convergence entre entrepreneurs, institutions publiques, acteurs de l’accompagnement et partenaires financiers. Elles ont visé à simplifier l’accès aux dispositifs d’appui, à consolider la structuration financière des projets et à accélérer leur concrétisation. L’élargissement aux TPE a permis d’adapter les formats d’accompagnement, de proposer des solutions de financement appropriées à leur taille et de favoriser leur montée en puissance.

La caravane a sillonné plusieurs villes du Royaume et a couvert les principaux bassins économiques régionaux. Elle a refermé son parcours à Tanger. À chaque étape ont été organisés des panels thématiques, des ateliers opérationnels et des sessions de diagnostic personnalisé. Des rencontres B2B ont permis aux porteurs de projets d’interagir directement avec les partenaires institutionnels et les équipes d’experts du Groupe.

La nouvelle Charte de l’investissement TPME marque une étape majeure dans la refonte du cadre incitatif national. Elle met l’accent sur la stimulation de l’investissement, la création d’emplois durables, la réduction des disparités territoriales et le renforcement de la compétitivité des entreprises. L’efficacité de ce dispositif repose toutefois sur sa capacité à être appréhendé et adopté par les porteurs de projets.

Les Régionales de l’Investissement ont eu précisément pour vocation de faire le lien entre le cadre réglementaire et la réalité des TPME. L’initiative a apporté une lecture pédagogique des dispositifs d’appui, un accompagnement dans le montage et la structuration financière des projets, une mobilisation coordonnée des partenaires institutionnels ainsi que des solutions de financement adaptées aux spécificités des investissements productifs.

Lire aussi : La Banque Privée du Groupe BCP dévoile sa plateforme de marque et accélère son maillage régional

Les échanges organisés dans ce cadre se sont articulés autour de deux axes complémentaires. Le premier portait sur l’optimisation des dispositifs d’appui à l’investissement et la simplification du parcours des investisseurs. Le second concernait l’accompagnement à l’export et à l’internationalisation des entreprises. Ces panels ont réuni les principaux acteurs institutionnels et favorisé une meilleure appropriation des mécanismes d’appui existants.

Le Groupe BCP et l’AMDIE ont signé un partenariat stratégique à l’occasion du lancement de cette édition. Cette coopération vise à faciliter l’accès aux dispositifs d’appui à l’export, à renforcer la mise en relation internationale et à structurer financièrement les projets d’expansion. Elle traduit une ambition partagée: faire de l’internationalisation un levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises marocaines.

Le Groupe BCP et Maroc PME ont également signé un mémorandum d’entente. Les deux parties conviennent d’unir leurs efforts afin de renforcer l’accompagnement des TPME. Cette collaboration vise à faciliter l’accès des TPME aux programmes d’appui technique et financier proposés par Maroc PME, ainsi qu’aux solutions de financement de l’investissement mises à disposition par le Groupe BCP. Le partenariat prévoit également la mise en œuvre d’actions conjointes de communication et de promotion, destinées à assurer une large diffusion de ces dispositifs auprès des TPME clientes du Groupe BCP. Ces initiatives ont été déployées tout au long de la tournée Les Régionales de l’Investissement.