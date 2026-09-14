Entrepreneuriat et développement des TPE au Maroc: Le groupe BCP distingué pour son engagement

Le Groupe BCP a reçu le prix «Best Bank for Entrepreneurship & TPE Development in Morocco for the Year 2026», décerné par l’Union Internationale des Banquiers Arabes.

Le prix a été reçu au nom du Groupe BCP par MM. Mourad Azzam, Directeur principal en charge du marché de la TPE, des commerçants et des artisans, et Hassan Charraf, Secrétaire général de la Fondation Création d’Entreprises, illustrant la complémentarité des dispositifs déployés par le Groupe pour répondre aux enjeux de financement, d’accompagnement et de développement des TPE.

Cette distinction intervient dans une année particulièrement symbolique pour le Groupe, qui célèbre en 2026 son centenaire, ainsi que les 35 ans de sa Fondation Création d’Entreprises. Elle vient surtout consacrer une approche construite dans la durée: faire évoluer la relation bancaire avec l’entrepreneur vers un accompagnement plus global, combinant financement, conseil, montée en compétences, solutions digitales et mise en relation avec l’écosystème.

Cette orientation s’est traduite en 2026 par l’accélération du déploiement du nouveau modèle TPE du Groupe.

Une dynamique renforcée au service des TPE

Après une première phase de structuration en 2025, le Groupe BCP a accéléré en 2026 la transformation de son dispositif dédié aux TPE, à travers un modèle de distribution spécialisé, le développement des Centres Al Moukawil Chaabi, l’évolution du parcours de financement, la digitalisation, l’adaptation des outils de scoring et le renforcement de l’accompagnement non financier.

Les Centres Al Moukawil Chaabi constituent l’une des réalisations structurantes de cette transformation. Conçus pour offrir aux entrepreneurs une prise en charge intégrée, ils réunissent accompagnement financier, accompagnement non financier et services bancaires du quotidien. Après Tanger et Marrakech en 2025, leur déploiement s’est poursuivi en 2026 dans plusieurs régions du Royaume.

Cette dynamique s’est également traduite dans le financement de l’économie réelle. À fin juillet 2026, la production cumulée de crédits destinée au marché TPE a progressé de 33% par rapport à la même période en 2025.

«Cette distinction vient reconnaître un engagement profondément ancré dans la vocation historique du Groupe BCP: accompagner celles et ceux qui entreprennent et contribuent au développement économique de nos territoires. Notre ambition est d’aller au-delà du financement, en mettant à la disposition des TPE un dispositif global associant proximité, accompagnement, expertise et innovation. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre et à amplifier cette dynamique au service d’un tissu entrepreneurial plus fort et créateur de valeur et d’emplois», a déclaré Mourad Azzam, Directeur principal en charge du marché de la TPE, des commerçants et des artisans.

35 ans d’expertise de la Fondation Création d’Entreprises

Aux côtés du dispositif bancaire, la Fondation Création d’Entreprises du Groupe BCP apporte depuis 35 ans son expertise en matière d’accompagnement non financier. Sa mission couvre notamment la promotion de la culture entrepreneuriale, l’assistance aux porteurs de projets et l’accompagnement des entreprises dans leur modernisation, leur croissance et l’amélioration de leurs performances.

Sur les sept premiers mois de 2026, près de 21.000 bénéficiaires ont été accompagnés à travers les services non financiers de la Fondation. Celle-ci a contribué à la création et à l’accompagnement de TPE, notamment à travers l’accompagnement de projets portés par des Marocains du monde, ainsi qu’à l’accélération de TPE déjà en activité. Elle a par ailleurs réalisé des business plans permettant de structurer et de concrétiser les projets des investisseurs

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«Ces résultats témoignent de l’engagement quotidien de nos équipes aux côtés des porteurs de projets, partout dans le Royaume. Au-delà du financement, notre rôle est d’accompagner chaque entrepreneur dans la durée, de l’idée jusqu’à la pérennisation de son activité», souligne Hassan Charraf, secrétaire général de la Fondation Création d’Entreprises.

Une approche intégrée, au plus près des entrepreneurs et des territoires

La complémentarité entre le marché de la TPE, des commerçants et des artisans, les Banques populaires régionales, les Centres Al Moukawil Chaabi et la Fondation Création d’Entreprises permet au Groupe BCP de proposer une approche qui dépasse la seule réponse bancaire.

En 2026, cette logique s’est notamment matérialisée à travers la 3e édition des Régionales de l’Investissement, déployées en huit étapes nationales, permettant d’aller à la rencontre des entrepreneurs, de détecter leurs besoins et de mobiliser les différentes expertises du Groupe.

À travers cette distinction, le Groupe BCP voit ainsi reconnue la pertinence d’un modèle construit autour d’une conviction: la pérennité des TPE repose autant sur leur accès au financement que sur la qualité de l’accompagnement qui leur est proposé tout au long de leur développement.

Cette reconnaissance vient conforter l’ambition du Groupe de poursuivre le déploiement de son dispositif et de consolider les synergies entre ses différentes expertises, au service d’un accompagnement toujours plus efficace des entrepreneurs, du renforcement de la compétitivité des TPE et de la création de valeur et d’emplois dans l’ensemble des territoires du Royaume.

Porteur de valeurs de solidarité et d’innovation, le Groupe panafricain BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc, où il est un acteur majeur aussi bien dans la collecte de l’épargne que dans le financement de l’économie. Le Groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde, dont 18 en Afrique. Modèle de stabilité financière et de croissance internationale, il déploie ses activités notamment dans les espaces CEDEAO et CEMAC, ainsi que dans la zone de l’océan Indien, via ses banques universelles, sa banque d’affaires, ses compagnies d’assurance et ses fintechs, renforçant ainsi son empreinte sur le continent.

Fondée en 2006 à Casablanca, la World Union of Arab Bankers (WUAB) est une organisation régionale de référence qui fédère les professionnels du secteur bancaire arabe dans la région et à l’international. Forte de plus de 550 membres actifs et de 300 membres associés, elle constitue une plateforme d’échange, de coopération et de partage d’expertise autour des grands enjeux de transformation du secteur bancaire, accordant une place croissante au financement durable, à l’action climatique, à l’inclusion financière, à l’innovation et à la transformation digitale.