Marocains du Monde: BCP et Seniors Plus lancent Bladi Tiqqa pour les seniors

Driss Bensmail, directeur général de la banque de détail du Groupe BCP et Tarik Hajji, président-directeur général de Seniors Plus.

Le Groupe BCP étend sa relation avec les Marocains du Monde au-delà des services bancaires. Le groupe et Seniors Plus ont annoncé, mercredi 29 juillet, un partenariat stratégique portant sur le lancement de TIQQA sous l’appellation Bladi Tiqqa. Selon leur communiqué conjoint, l’offre vise les seniors résidant au Maroc et leurs proches établis à l’étranger.

Le dispositif repose sur une répartition précise des responsabilités. Le Groupe BCP mobilise sa connaissance des Marocains du Monde et son réseau de distribution, tandis que Seniors Plus apporte son savoir-faire dans la conception de services destinés aux personnes âgées. Maroc Assistance Internationale, partenaire historique de Seniors Plus, assurera la mise en œuvre des prestations.

L’enjeu dépasse la commercialisation d’un produit supplémentaire. Le communiqué indique que le Groupe BCP entend prolonger son accompagnement vers des services touchant à l’autonomie, à la sécurité et à la vie quotidienne des seniors. La proximité bancaire devient ainsi le canal d’accès à une offre non financière.

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«Depuis plus de soixante ans, le Groupe BCP accompagne les Marocains du Monde dans les moments qui comptent le plus pour eux», déclare Idriss Bensmail, directeur général de la Banque de détail du Groupe BCP, cité dans le communiqué. Bladi Tiqqa doit permettre au groupe d’aller «au-delà de la relation bancaire» et de répondre aux préoccupations liées à l’accompagnement des proches âgés.

Le modèle distingue clairement les métiers. La banque distribue l’offre auprès de sa clientèle, Seniors Plus en conçoit le contenu et Maroc Assistance Internationale en organise la réalisation. La coordination sera déterminante, puisque la promesse commerciale dépendra de l’accès effectif et continu aux prestations annoncées.

Trois piliers complémentaires

Bladi Tiqqa reprend la solution développée par Seniors Plus, présentée par le communiqué comme la première offre marocaine destinée aux personnes de plus de 60 ans. Son contenu s’organise autour de trois piliers: «Santé et Sécurité», «Vie Active» et «Vie Pratique». Leur articulation vise à préserver l’autonomie des bénéficiaires.

Concrètement, le dispositif rassemble des activités proposées dans plusieurs villes du Royaume, des services d’assistance à domicile, un accompagnement administratif et une aide pour les besoins courants. Une conciergerie accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 complète l’ensemble. L’offre associe ainsi prévention, assistance et accompagnement régulier.

Pour Seniors Plus, l’accord ouvre un canal de diffusion auprès d’une clientèle structurée autour du réseau du Groupe BCP. Tarik Hajji, président-directeur général de l’entreprise, affirme dans le communiqué que le partenariat rendra TIQQA accessible aux Marocains du Monde, «une communauté qui exprime une forte attente pour des solutions dédiées aux seniors».

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Maroc Assistance Internationale occupera le maillon opérationnel de la chaîne. Son directeur général, Abdelmalek Mouatadid, explique que le déploiement répond à la volonté de proposer des parcours «plus fluides, digitalisés et centrés sur la qualité de service». La disponibilité et la coordination des prestations détermineront la capacité du partenariat à transformer l’offre en accompagnement concret.

Plusieurs paramètres restent néanmoins à préciser. Le communiqué ne détaille ni la tarification, ni le calendrier de commercialisation, ni la liste des villes couvertes. Les conditions d’accès aux services et leur articulation avec la conciergerie ne sont pas davantage indiquées. Ces éléments permettront d’apprécier la portée réelle du dispositif.

Le partenariat traduit néanmoins une évolution du positionnement de la BCP auprès des Marocains du Monde. La banque utilise sa relation historique avec cette clientèle pour distribuer des services consacrés au bien-être de leurs proches seniors. «Notre ambition est simple: leur offrir davantage de sérénité, même à des milliers de kilomètres», résume Idriss Bensmail.

Le communiqué rappelle enfin que le Groupe BCP est présent dans 32 pays, dont 18 en Afrique. Bladi Tiqqa s’appuie sur cette présence internationale tout en maintenant son centre de gravité au Maroc. Le prochain test sera opérationnel: convertir la complémentarité entre banque, concepteur de services et assisteur en un parcours homogène, accessible et durable.