Batteries électriques: le chinois Tinci choisit le Maroc pour produire ses électrolytes

La groupe chinois Tinci Materials, spécialisé dans les composants chimiques pour batteries, a conclu, mercredi 11 juin 2025, un accord d’investissement avec les autorités marocaines pour créer une unité industrielle dédiée à la production d’électrolytes et de matières premières pour les batteries électriques.

Ce projet mobilisera un investissement de 280 millions de dollars, soit près de 2,8 milliards de dirhams, et bénéficiera du soutien de l’État marocain, via notamment des dispositifs d’incitation et de subventions conditionnées à l’atteinte de certains objectifs.

L’usine sera implantée dans la zone industrielle de Jorf Lasfar, à El Jadida et dotée d’une capacité de production annuelle de 150.000 tonnes d’électrolyte, ainsi que de matériaux stratégiques comme l’hexafluorophosphate de lithium (LiPF6), un composant clé des batteries lithium-ion.

À travers cet investissement, le groupe chinois entend capitaliser sur l’orientation stratégique du Maroc, qui ambitionne de devenir un acteur clé dans la production de composants destinés aux batteries de véhicules électriques.

À noter que le chinois Tinci Materials est un groupe industriel de premier plan dans la chimie et la fabrication de matériaux pour batteries lithium-ion. Il opère notamment dans la production de LiPF6 et le recyclage de batteries LFP.