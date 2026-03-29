Barid Al-Maghrib dévoile un timbre commémoratif pour la session de la CEA à Tanger

À l’initiative de Barid Al-Maghrib, un timbre-poste commémoratif a été émis en marge de la session de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, organisées à Tanger. L’établissement public précise que cette émission accompagne «l’accueil par le Royaume du Maroc» de cet événement continental, tenu sur plusieurs jours dans la ville du détroit.

La cérémonie de dévoilement s’est déroulée en présence de responsables marocains et africains de premier plan, parmi lesquels le Directeur général du groupe Barid Al-Maghrib, des responsables de la CEA ainsi que des représentants du ministère de l’Économie et des Finances et de la diplomatie marocaine. Le communiqué souligne ainsi une séquence institutionnelle structurée autour de la coopération économique africaine.

L’émission philatélique s’inscrit dans un cadre thématique clairement défini par les organisateurs de la conférence. Le rendez-vous est en effet placé sous le thème: «La croissance par l’innovation : exploiter les données et les technologies de pointe au service de la transformation économique de l’Afrique».

Ce cadrage traduit une orientation des débats vers les leviers technologiques de transformation économique du continent. Le communiqué insiste sur la fonction de la conférence, présentée comme «une plateforme stratégique de dialogue entre les décideurs africains autour des priorités de développement économique». Le timbre émis s’insère ainsi dans une dynamique plus large de réflexion sur les mutations économiques africaines.

Le contenu visuel du timbre prolonge ce positionnement. Le communiqué précise que le design met en avant «le logo de la Conférence des ministres africains» ainsi qu’«une représentation stylisée de l’Afrique symbolisant l’unité et la coopération entre les États membres».

L’identité graphique intègre également des éléments liés au thème de la conférence, avec des motifs évoquant «la croissance et l’innovation». Parallèlement, les couleurs et les références au patrimoine marocain traduisent un ancrage national affirmé, en tant que pays hôte. Ce double registre — continental et national — structure l’ensemble de la conception.

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Au-delà de l’objet philatélique, l’initiative relève d’une logique de projection institutionnelle. Barid Al-Maghrib indique, à travers ce projet, «réaffirmer son engagement à accompagner les grands événements organisés par le Royaume».

Le communiqué met également en avant une ambition de valorisation symbolique, en soulignant la volonté de «promouvoir, à travers la philatélie, l’image du Maroc et du continent africain». Le timbre devient ainsi un support de communication institutionnelle inscrit dans une stratégie plus large d’influence et de visibilité.

L’ensemble de l’opération s’inscrit ainsi à la croisée de plusieurs dimensions: diplomatique, économique et symbolique. La tenue de la conférence, associée à l’émission d’un timbre dédié, traduit une articulation entre réflexion stratégique sur l’économie africaine et dispositifs de représentation.

La démarche de Barid Al-Maghrib, telle que formulée dans le communiqué, confirme enfin le rôle attribué à la philatélie comme vecteur d’image, en accompagnement des grandes séquences institutionnelles portées par le Royaume.