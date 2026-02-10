Intempéries: Al Barid Bank déploie un dispositif bancaire d’urgence

Dès les premières heures qui ont suivi les intempéries, le groupe a engagé une réponse opérationnelle articulée autour de la proximité territoriale et de l’accès continu aux services bancaires. «À la suite des intempéries ayant touché certaines régions du Royaume, le groupe Al Barid Bank (…) a déployé un dispositif exceptionnel, en cohérence avec sa mission citoyenne au service de tous les Marocains», précise le communiqué officiel diffusé par l’institution.

Le dispositif repose notamment sur le déploiement d’agences mobiles au plus près des populations concernées. Selon la banque, «la présence de proximité a été renforcée à travers le déploiement d’agences mobiles sur les sites de campement des populations sinistrées», parallèlement à un suivi continu de la disponibilité des agences fixes et des guichets automatiques bancaires, y compris dans les zones à accès difficile.

Sur le plan des opérations courantes, Al Barid Bank a également annoncé une mesure ciblée sur les coûts de transaction. «Les retraits déplacés effectués au profit des populations concernées (…) seront exonérés de frais pendant cette période», aussi bien dans les agences de la banque que sur le réseau Barid Cash, selon les termes du communiqué. Cette décision vise à limiter l’impact financier immédiat des perturbations sur les ménages touchés.

En complément des canaux physiques, la banque indique s’appuyer sur ses services digitaux accessibles en continu. «En complément de ses services digitaux accessibles 24h/24 et 7j/7, Al Barid Bank a mobilisé son Centre de Relation Client à travers un dispositif spécifique dédié à la prise en charge des sollicitations des clients sinistrés», souligne le texte officiel.

Le communiqué fait également état de mesures d’accompagnement financier ciblées. La banque précise offrir, «au cas par cas, la possibilité de bénéficier d’un report d’échéances des crédits immobiliers et de consommation pouvant aller jusqu’à deux mois» pour les clients particuliers et professionnels concernés par les intempéries. Cette flexibilité vise à absorber les chocs de trésorerie liés aux pertes matérielles et à l’interruption temporaire d’activité.

Sur le plan interne, le groupe met en avant la mobilisation de ses équipes. «Le groupe Al Barid Bank réaffirme son engagement envers ses collaborateurs mobilisés sur le terrain (…) et exprime sa solidarité envers ceux directement touchés par les intempéries», assurant une prise en charge et un accompagnement personnalisé.

À travers l’ensemble de ces mesures, «Al Barid Bank et Barid Cash réaffirment leur engagement en faveur de la solidarité nationale, de la proximité territoriale et de l’inclusion financière», conclut le communiqué. Une séquence qui illustre le rôle contracyclique et de service public assigné au réseau bancaire postal dans les situations de crise.