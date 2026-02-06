Economie

Inondations: le secteur bancaire se mobilise pour soutenir les sinistrés

À la suite des récentes inondations ayant touché plusieurs régions du Royaume, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) a affirmé la mobilisation du secteur bancaire pour accompagner les populations sinistrées et les acteurs économiques touchés.

Le 06/02/2026

Dans un communiqué publié ce vendredi, le GPBM exprime sa solidarité envers les populations sinistrées, leurs familles et l’ensemble des acteurs économiques affectés par ces évènements exceptionnels. Les banques marocaines se disent pleinement engagées à assurer la continuité des services bancaires essentiels, tout en apportant un soutien adapté aux clients confrontés aux conséquences des inondations.

Le GPBM souligne que les établissements bancaires ont activé des dispositifs spécifiques afin de garantir l’accès aux services financiers dans les zones concernées. Cela passe notamment par la mobilisation des agences, des guichets automatiques et des canaux digitaux, ainsi que par des actions de communication ciblées destinées à informer et orienter les clients affectés.

Les banques prévoient également des mesures d’accompagnement exceptionnelles pour les particuliers et les entreprises touchés. Celles-ci seront étudiées au cas par cas afin de répondre au mieux aux situations individuelles et aider les clients à surmonter cette période difficile.

Le communiqué insiste aussi sur la protection des employés du secteur bancaire. Les établissements affirment mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité, tout en maintenant la continuité du service dans des conditions adaptées.

Le Groupement professionnel des banques du Maroc et les banques de la place réaffirment leur entière mobilisation pour accompagner les populations impactées durant cette période difficile.

