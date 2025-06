Barid Al Maghrib émet dix timbres pour promouvoir l’artisanat

Jeudi 19 juin, au siège du secrétariat d’État chargé de l’artisanat et en présence de la Maison de l’Artisan, de Barid El Maghrib et de l’UNESCO, ont été présentés les dix timbres édités en soutien aux artisans.

Cette émission, selon le secrétariat d’État, «met en valeur un ensemble de métiers artisanaux, dont dix sont menacés de disparition». Ainsi, ces métiers sont «en réalité des savoir-faire en voie de revitalisation», précise-t-on. Il s’agit d’un travail qui vise «à les valoriser et à reconnaître les artisans qui œuvrent dans le domaine des industries traditionnelles».

Dans une allocution, Eric Falt, directeur du bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, a exprimé sa joie «de dévoiler aujourd’hui en avant-première un carnet de timbres illustrant le patrimoine culturel immatériel marocain et plus spécifiquement des métiers qui sont menacés de disparition et que nous soutenons».

Et d’ajouter que cette initiative, en partenariat avec le groupe Poste Maroc, est un très beau projet. «Ces dix timbres illustrent notamment le caftan rbati, le pisé, des objets du sud, la sculpture sur bois de thuya d’Essaouira, le tissage, la sellerie brodée, le cuir ziyouani berbère et la céramique de Meknès».