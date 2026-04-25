Economie

ARDI Microfinance et Tamwilcom s’allient pour faciliter le financement des TPE

Said Jabrani, directeur général de Tamwilcom, et Mohammed Fikrat, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc.

ARDI Microfinance, filiale du Crédit Agricole du Maroc, et Tamwilcom lancent un dispositif pour les TPE autour de la nouvelle offre «ARDI Mouakaba». Cette offre repose sur deux mécanismes de Tamwilcom: la garantie Damane Microfinance et le cofinancement Tamwil Microfinance. La convention a été signée lors du SIAM à Meknès.

Par La Rédaction
Le 25/04/2026 à 10h35

ARDI Microfinance, filiale du groupe Crédit Agricole du Maroc spécialisée dans le financement des micro-entrepreneurs et des TPE et Tamwilcom lancent un dispositif au service des Très Petites Entreprises (TPE), centré autour de la nouvelle offre de ARDI Microfinance: ARDI Mouakaba.

Les deux institutions ont, à cet effet, signé une convention de partenariat marquant le lancement effectif de dispositif, en marge de la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient à Meknès.

ARDI Mouakaba, qui sous-tend ce partenariat, est une solution de financement évolutive, conçue pour accompagner et soutenir les TPE dans leurs phases de lancement, de croissance et de structuration en leur offrant des solutions de financement adaptées.

Lire aussi : Au SIAM 2026, Crédit Agricole du Maroc et Stellantis signent une convention pour accompagner le monde agricole et rural

Le nouveau dispositif, pensé pour améliorer les conditions d’accès au financement dans le cadre de ARDI Mouakaba, s’appuie sur deux mécanismes complémentaires déployés par Tamwilcom: Damane Microfinance permettant la garantie des financements octroyés par ARDI, et Tamwil Microfinance dédié au cofinancement des projets.

«La signature de cette convention consacre la volonté des deux institutions de renforcer leur action au plus près des entrepreneurs tout en contribuant à la promotion d’un modèle de financement plus inclusif, durable et orienté vers l’impact», indique un communiqué conjoint.

Par La Rédaction
Le 25/04/2026 à 10h35
#Crédit Agricole#Crédit agricole du Maroc#Agriculture#TAMWILCOM#Financement#entreprises#TPE

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