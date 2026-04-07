Al Filahi Cash, filiale du Crédit Agricole du Maroc, s’allie aux pharmaciens pour accélérer la digitalisation des paiements en officine

Cet accord porte sur le déploiement de solutions d’acquisition monétique (TPE) adaptées aux spécificités des officines, permettant l’acceptation de paiements électroniques dans des conditions optimales de sécurité et de performance, soulihne Al Filahi Cash dans un communiqué.

Les dispositifs proposés visent à diversifier les moyens de paiement acceptés et à fluidifier les opérations d’encaissement au comptoir. Ces solutions contribuent également à alléger la gestion quotidienne des officines, en réduisant les manipulations de cash, en sécurisant les encaissements et en permettant aux équipes de se concentrer davantage sur leur cœur de métier: le conseil et l’accompagnement des patients.

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Dans un contexte marqué par l’évolution des usages et la progression des paiements électroniques, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de transformation du secteur pharmaceutique, en contribuant à l’amélioration de l’expérience client et à l’optimisation des processus au sein des officines, ajoute la même source. Il permettra ainsi aux patients et clients des pharmacies de bénéficier d’un parcours de paiement plus simple, plus rapide et plus sécurisé, favorisant ainsi un accès facilité aux services de santé et une meilleure qualité de service au quotidien.

À travers ce partenariat, Al Filahi Cash confirme son engagement en faveur de la digitalisation des services et de l’accompagnement des professionnels de santé. L’établissement de paiement du Groupe Crédit Agricole du Maroc ambitionne ainsi de soutenir cette transition numérique au sein des pharmacies, de réduire l’usage du cash et de mettre à leur disposition des solutions innovantes, adaptées aux besoins opérationnels des officines.

Ce partenariat ouvre également la voie à des perspectives de collaboration élargies, notamment en matière de bancarisation et de développement de services à valeur ajoutée au profit des pharmaciens, conclut le communiqué.