Economie

Paiements électroniques: Al Filahi Cash accélère sa transformation et renforce son offre

Al Filahi Cash.

Al Filahi Cash.

Nouvelle étape stratégique pour Al Filahi Cash, qui étend ses activités aux services d’acquisition monétique et aux paiements par carte, affirmant ses ambitions dans un marché en pleine transformation. Al Filahi Cash confirme ainsi sa volonté de soutenir la digitalisation des échanges commerciaux et de favoriser l’inclusion financière, notamment dans les zones rurales et périurbaines.

Par La Rédaction
Le 22/12/2025 à 13h18

Al Filahi Cash franchit une nouvelle étape dans son développement en élargissant son champ d’intervention dans les paiements électroniques. L’établissement de paiement annonce la reprise d’un portefeuille ciblé de contrats liés aux services d’acquisition monétique auparavant opérés par le Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette activité porte sur des solutions de paiement par carte destinées aux commerçants, couvrant aussi bien les transactions en point de vente via terminaux de paiement électronique que les paiements en ligne à travers des plateformes e-commerce. Elle permet à Al Filahi Cash d’intégrer de nouveaux commerçants à son réseau et de consolider son positionnement sur un marché en pleine recomposition.

S’inscrivant dans le cadre de son agrément, cette initiative reflète la volonté d’Al Filahi Cash de diversifier ses activités et d’accompagner l’évolution des usages de paiement.

Lire aussi : Les prêts du Crédit Agricole du Maroc aux agriculteurs: un appui qui change tout

L’établissement affiche une ambition forte: déployer des solutions simples, sécurisées et adaptées, notamment aux réalités du monde rural et périurbain, afin de favoriser l’inclusion financière et de soutenir la digitalisation progressive des échanges commerciaux sur l’ensemble du territoire.

Les services de paiement en ligne et d’intermédiation technologique, intégrés dans le périmètre de ses nouveaux services, répondent à une demande croissante des commerçants pour des outils performants, interconnectés et conformes aux standards de sécurité du marché. Ils constituent aujourd’hui des leviers essentiels pour le développement du commerce électronique et des paiements digitaux.

Ainsi, Al Filahi Cash poursuit la structuration de son offre de paiements électroniques, en cohérence avec sa stratégie de proximité et de soutien à l’économie réelle. L’établissement entend jouer un rôle actif dans la modernisation des moyens de paiement et dans l’élargissement de l’accès aux services financiers digitaux, et de l’inclusion financière. Al Filahi Cash s’inscrit pleinement dans les dynamiques actuelles du secteur des paiements, marqué par l’innovation, la concurrence accrue et la montée en puissance des solutions numériques, au service d’une économie plus inclusive et connectée.

Par La Rédaction
Le 22/12/2025 à 13h18
#Crédit Agricole#Inclusion financière#banques

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transferts d’argent internationaux: le GCAM et sa filiale Al Filahi Cash s’associent au géant Ria Money Transfer

Entreprise

Al Filahi Cash installe les consignes automatiques Express Relais dans ses agences

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les prêts du Crédit Agricole du Maroc aux agriculteurs: un appui qui change tout

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Crédit Agricole du Maroc ou quand l’humain devient le vrai (et l’unique) capital

Articles les plus lus

1
Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la 35ème édition de la CAN
2
Elle
3
Défense. Tout savoir sur le Collège royal de l’enseignement militaire supérieur, la fabrique des élites des FAR
4
Sahara oriental: ce que disent les accords franco-marocains de 1901 et 1902
5
CAN 2025: À Dakhla, une ferveur populaire a accompagné le premier match des Lions de l’Atlas
6
La divulgation du contenu d’un accord militaire secret montre comment l’Algérie a mis sous tutelle la Tunisie
7
CAN 2025: La Fan Zone OLM Souissi fait vibrer Rabat au son des stars africaines
8
CAN 2025: Achraf Hakimi honoré par la FIFA à la veille du match d’ouverture
Revues de presse

Voir plus