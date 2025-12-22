Paiements électroniques: Al Filahi Cash accélère sa transformation et renforce son offre

Al Filahi Cash franchit une nouvelle étape dans son développement en élargissant son champ d’intervention dans les paiements électroniques. L’établissement de paiement annonce la reprise d’un portefeuille ciblé de contrats liés aux services d’acquisition monétique auparavant opérés par le Centre Monétique Interbancaire (CMI).

Cette activité porte sur des solutions de paiement par carte destinées aux commerçants, couvrant aussi bien les transactions en point de vente via terminaux de paiement électronique que les paiements en ligne à travers des plateformes e-commerce. Elle permet à Al Filahi Cash d’intégrer de nouveaux commerçants à son réseau et de consolider son positionnement sur un marché en pleine recomposition.

S’inscrivant dans le cadre de son agrément, cette initiative reflète la volonté d’Al Filahi Cash de diversifier ses activités et d’accompagner l’évolution des usages de paiement.

L’établissement affiche une ambition forte: déployer des solutions simples, sécurisées et adaptées, notamment aux réalités du monde rural et périurbain, afin de favoriser l’inclusion financière et de soutenir la digitalisation progressive des échanges commerciaux sur l’ensemble du territoire.

Les services de paiement en ligne et d’intermédiation technologique, intégrés dans le périmètre de ses nouveaux services, répondent à une demande croissante des commerçants pour des outils performants, interconnectés et conformes aux standards de sécurité du marché. Ils constituent aujourd’hui des leviers essentiels pour le développement du commerce électronique et des paiements digitaux.

Ainsi, Al Filahi Cash poursuit la structuration de son offre de paiements électroniques, en cohérence avec sa stratégie de proximité et de soutien à l’économie réelle. L’établissement entend jouer un rôle actif dans la modernisation des moyens de paiement et dans l’élargissement de l’accès aux services financiers digitaux, et de l’inclusion financière. Al Filahi Cash s’inscrit pleinement dans les dynamiques actuelles du secteur des paiements, marqué par l’innovation, la concurrence accrue et la montée en puissance des solutions numériques, au service d’une économie plus inclusive et connectée.