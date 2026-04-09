Crédit Agricole du Maroc expérimente l’innovation participative par l’IA au Gitex

Au Gitex Africa Morocco 2026, l’expérience proposée par le Crédit Agricole du Maroc repose sur une interface d’IA générative permettant de concevoir, en temps réel, des services bancaires. Tableaux de bord, parcours clients ou interfaces digitales prennent forme à partir de simples instructions rédigées par les participants, traduisant une capacité immédiate de prototypage.

La démonstration dépasse l’effet technologique pour introduire un changement dans la manière de concevoir les services financiers. L’utilisateur n’est plus seulement testeur ou client final, il devient contributeur direct à la définition des usages.

Une telle initiative s’inscrit dans une transformation plus large du secteur financier, où les cycles d’innovation tendent à s’accélérer sous l’effet des technologies numériques. Les établissements bancaires cherchent désormais à réduire l’écart entre conception et usage, en intégrant plus en amont les attentes des clients.

Le «AI Prompt Challenge Bank-e» illustre ce repositionnement en proposant aux participants de concevoir, en trente minutes, des expériences bancaires complètes. L’outil permet de visualiser instantanément les propositions, ce qui rapproche la phase d’idéation de celle de mise en œuvre.

Les équipes présentes sur le stand résument cette orientation: «Nous voulons placer le client au cœur de la conception, en lui donnant les moyens d’imaginer concrètement les services de demain».

Cette expérimentation fait écho aux orientations publiques en matière de transformation digitale des services financiers. L’intégration de l’Intelligence artificielle dans des cas d’usage concrets, comme la conception d’interfaces ou de parcours digitaux, traduit une volonté d’ancrer ces technologies dans des applications opérationnelles.

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La portée de ce dispositif dépasse le cadre national, en raison des enjeux d’inclusion financière sur le continent africain. L’accessibilité des services bancaires reste étroitement liée à leur simplicité d’usage et à leur adaptation aux besoins locaux.

La capacité à concevoir rapidement des interfaces intuitives et personnalisées constitue, à cet égard, un levier déterminant. Les solutions présentées lors du GITEX peuvent être adaptées à différents marchés, en cohérence avec les stratégies africaines des groupes bancaires marocains.

L’approche adoptée par le Crédit Agricole du Maroc esquisse une évolution plus structurelle du secteur. L’Intelligence artificielle devient un outil de co-construction, capable d’intégrer directement les usages dans le processus de création de valeur.