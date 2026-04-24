SIAM 2026: Crédit Agricole du Maroc et l’institution financière italienne CDP scellent un partenariat stratégique

Signature d’un mémorandum d’entente par Mohammed Fikrat (au centre), président du directoire du CAM, et Cristina Morelli de la CDP, en marge du SIAM à Meknès.

À l’occasion de la 18ᵉ édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), institution financière italienne pour la coopération internationale au développement, ont signé un mémorandum d’entente (MoU) stratégique.

Cet accord a été paraphé par Mohammed Fikrat, président du directoire du CAM, et Cristina Morelli, responsable financement souverain, des institutions financières et du financement des entreprises, de la coopération internationale au développement de la CDP, en présence d’Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Par cet accord, les deux institutions ont établi un cadre de coopération visant à identifier des opportunités de financement de projets d’intérêt commun au Maroc.

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Ce partenariat porte sur le financement de projets durables visant à renforcer la sécurité alimentaire, notamment à travers l’agriculture et l’agro-industrie, indique un communiqué commun. Il porte également sur d’autres secteurs clés, tels que les énergies renouvelables, les infrastructures durables et la gestion des ressources naturelles. Dans ce cadre, les deux institutions exploreront des solutions de financement susceptibles de générer un impact environnemental et social positif.

Le mémorandum d’entente prévoit aussi la promotion d’initiatives de mise en relation entre entreprises marocaines et italiennes, dans le but de favoriser les partenariats, le transfert de savoir-faire et l’accès à de nouveaux marchés.

«En tant qu’acteur de référence du financement agricole, le Crédit Agricole du Maroc réaffirme, à travers ce partenariat, son engagement en faveur de la transition verte et de l’accompagnement des acteurs économiques vers des modèles plus durables», conclut le communiqué.