Economie

Une nouvelle distinction pour le Crédit Agricole du Maroc

Le siège de Crédit Agricole du Maroc, à Rabat.

Le Crédit Agricole du Maroc obtient le prestigieux «STP Award 2025» décerné par Commerzbank, en reconnaissance de ses performances dans le traitement des paiements commerciaux et des transferts financiers internationaux.

Par La Rédaction
Le 18/03/2026 à 16h11

Attribué à un nombre limité d’institutions financières, le «STP Award 2025» met en avant l’excellence des processus opérationnels de la banque, notamment en matière de Straight Through Processing (STP), garantissant un traitement des transactions internationales conforme à des standards élevés de qualité, de rigueur et d’efficacité.

Ce prix, qui consacre également la qualité du partenariat et des relations historiques entre les deux institutions, témoigne de la continuité des efforts du Crédit Agricole du Maroc et son engagement constant pour offrir à ses clients un accompagnement qualitatif et des services répondant aux meilleurs standards internationaux.

Lire aussi : Simplifier, financer, innover: le triptyque du Crédit Agricole du Maroc pour une agriculture plus résiliente

En effet, il est à rappeler que la banque a déjà été primée en 2014, 2017 et 2019 par la Commerzbank pour la qualité du partenariat dans les domaines du Trade Finance, des paiements transfrontaliers et de gestion de la relation commerciale.

À travers cette nouvelle reconnaissance, le Crédit Agricole du Maroc confirme son positionnement en tant qu’acteur de référence dans les opérations internationales et en tant qu’acteur engagé durablement envers et pour ses clients.

Par La Rédaction
Le 18/03/2026 à 16h11
#Crédit Agricole#economie#finance#prix#banque#relation client#paiements

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