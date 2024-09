Amende et retrait du passeport de la BCP sur des pays d’Europe: le démenti formel de la banque

La rumeur est partie d’un titre de presse électronique, mais elle ne correspond en rien à la réalité. Celle-ci veut que le groupe BCP ait écopé d’une amende de 130 millions d’euros pour blanchiment d’argent, et qu’il se serait vu retirer son passeport sur la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas. Vérification faite, l’information s’est avérée dénuée de tout fondement, et une source autorisée au sein du groupe BCP tient à démentir ces allégations préjudiciables en apportant nombre de précisions.

D’après nos informations, il n’est question que d’une procédure judiciaire visant la succursale belge de Chaabi Bank, et qui est en cours depuis 2020. «Le groupe BCP coopère avec les autorités pour clarifier cette situation et défendre l’intégrité de ses institutions», indique notre source. La banque affirme qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre ni à celle de Chaabi Bank, et que «la durée du processus judiciaire demeure indéterminée», précise-t-on.

Dans le même ordre d’idées, Chaabi Bank, en tant qu’établissement financier agréé par le régulateur en France, est toujours en activité dans le cadre du passeport européen. Les régulateurs marocains et européens ont été avisés et suivent actuellement le processus judiciaire. «Le groupe BCP ne manquera pas de communiquer toute évolution de cette affaire, et ce, conformément à la réglementation en vigueur», précise la banque. Le reste n’est que pure désinformation.