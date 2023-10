Agriculture et construction durables: la SFI octroie plus de 80 millions de dollars à la BCP et à CIMAF

Le DG de la SFI, Makhtar Diop, la ministre de l'Economie et des finances Nadia Fettah Alaoui, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable Leila Benali, et le PDG du Groupe OCP, Mostafa Terrab, en compagnie du Wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi Lahlou, et des responsables de la BCP, de CIMAF et de Cash Plus, à l'issue de la cérémonie de signature des prêts, le 10 octobre 2023 à Marrakech.

La Société financière internationale (SFI) a octroyé, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se tiennent actuellement à Marrakech, des prêts d’un montant global de plus de 80 millions de dollars à la Banque Centrale Populaire (BCP) et la Compagnie marocaine de goutte-à-goutte et de pompage (CMGP), d’une part, et au groupe Ciments de l’Afrique (CIMAF), d’autre part, pour encourager l’agriculture et la construction durables.

Concrètement, le premier prêt, d’un montant de 36 millions de dollars, porte sur un mécanisme de partage des risques mis en place avec la BCP et la CMGP, une entreprise marocaine qui produit et distribue des systèmes d’irrigation, pour soutenir l’agriculture durable dans le Royaume, notamment dans les régions touchées par le séisme du 8 septembre dernier.

Interrogé par Le360, Kamal Mokdad, directeur général de la BCP, a expliqué que cette convention de partenariat tripartite «vise à soutenir le développement de la durabilité en termes d’économie d’énergie dans le monde agricole, à travers le financement des systèmes d’irrigation des agriculteurs dans toutes les régions du Maroc, ainsi que leurs investissements dans les équipements qui leur permettent de réduire l’utilisation des ressources en eau». Et de souligner que ce mécanisme de partage de risques «est un montage financier unique en son genre à ce jour au Maroc».

La SFI, spécialisée dans le financement du secteur privé, a aussi octroyé un prêt vert de 45 millions de dollars à Ciments de l’Afrique (CIMAF), pour soutenir sa production de ciment bas carbone en Afrique. Ce financement permettra au groupe marocain de construire une usine de production au Burkina Faso et de financer des projets d’unités solaires photovoltaïques pour ses trois filiales au Tchad, au Burkina Faso et au Mali.

La fililale de la Banque mondiale a également conclu une prise de participation de 10 millions de dollars, en partenariat avec Mediterrania Capital, au capital de Cash Plus, entreprise spécialisée dans la fourniture de services financiers. Objectif: favoriser l’inclusion financière et l’accès aux services financiers au Maroc.

Contribution à la reconstruction post-séisme

Lors de cette cérémonie, la SFI a signé un partenariat avec le wali de la région de Marrakech-Safi, Karim Kassi Lahlou, pour apporter sa contribution à la stratégie de reconstruction économique après le puissant tremblement de terre du 8 septembre dernier.

Elle a également annoncé la fourniture de services-conseils, en collaboration avec le Centre régional d’investissement (CRI) local, afin d’évaluer l’impact du séisme sur l’économie locale et de prendre les mesures adaptées pour soutenir les entreprises touchées.

«La SFI a signé des conventions avec des entreprises marocaines qui souhaitent étendre leurs activités sur le continent africain et à l’international. Ces financements portent sur des projets d’économie verte et ambitionnent de verdir toute la chaîne de production, notamment dans le secteur de l’agriculture et de la cimenterie. Le projet de soutien noué avec la région de Marrakech-Safi vise aussi à apporter notre soutien au Maroc durant cette phase de reconstruction après le tremblement de terre», a déclaré Makhtar Diop, directeur général de la SFI.

Pour la ministre de l’Economie et des finances Nadia Fettah Alaoui, «la qualité des projets financés par la SFI ne manquera pas d’avoir des effets positifs sur la croissance et sur l’inclusion économique et sociale, notamment des jeunes et des femmes».

M. Diop a aussi annoncé que la SFI compte augmenter de manière significative ses financements dans le Royaume au cours des prochaines années dans l’agriculture, notamment le secteur des engrais, et le secteur financier.