Aziz Akhannouch aux assemblées FMI-BM: «le Maroc se trouve à un moment crucial de son histoire»

Le chef du gouvernement a ouvert le bal des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Il a tenu un discours remarqué lors de la cérémonie inaugurale de cet évènement planétaire, consacrée en partie au lancement du «Livre Maroc», baptisé «La quête du Maroc pour une croissance plus forte et inclusive». Aziz Akhannouch a rappelé, en premier lieu, la forte résilience du Royaume face aux différentes crises, notamment le séisme qui a frappé le pays le 8 septembre dernier.

«La reconstruction et le développement économique et social des zones sinistrées sont structurés, de manière urgente, au sein d’un programme ambitieux, volontariste et intégré qui vise à reconstruire les habitations endommagées, à réhabiliter les infrastructures, à désenclaver les territoires, à résorber les déficits sociaux et à promouvoir l’activité économique locale», a-t-il souligné.

Pour le chef du gouvernement, «le Maroc se trouve à un moment crucial» de son histoire. Une période durant laquelle le pays a engagé plusieurs réformes sociales et économiques pour «une société où les citoyens sont aptes à prendre leur avenir en main, notamment les jeunes et les femmes, qui détiennent la clé de la croissance et de l’inclusion économiques»,

Le chef du gouvernement a également mis en avant le potentiel du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables et sa volonté de se positionner sur ce marché d’avenir. «Nous aspirons à tripler notre capacité installée en énergie éolienne et solaire, tout en cherchant à positionner le Maroc comme acteur clé du secteur de l’hydrogène vert, ce qui renforcera notre souveraineté énergétique», a-t-il précisé.

Dans son discours, Aziz Akhannouch a également appelé les banques multilatérales de développement à «plus que jamais accompagner les pays en développement pour relever les défis auxquels doit faire face l’économie mondiale et répondre à leurs besoins spécifiques».

Cette adaptation doit, selon le chef du gouvernement, s’atteler à apporter «davantage de souplesse dans l’aide accordée aux pays faisant face à différents types de crises», en matière de conseil et d’appui financier, de facilité d’urgence ainsi que l’accompagnement pour le rétablissement des équilibres macroéconomiques.