Assemblées annuelles BM-FMI: Jazouli expose les opportunités d’investissement au Maroc

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, lors de son exposé sur les opportunités d’investissement au Maroc, le 9 octobre 2023 à Marrakech.

Cet événement, qui rassemble le gotha mondial de la finance et de l’économie, constitue une excellente vitrine pour exposer les atouts du Maroc et séduire les investisseurs. Le gouvernement marocain en est conscient et a mis à profit cette belle occasion pour présenter les nombreux avantages qu’offre le Royaume dans ce domaine.

Lors d’une session plénière de haut niveau sous le thème «Le Maroc, terre privilégiée pour les investissements privés», le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a exposé ce lundi devant de nombreux investisseurs les opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activités au Maroc.

Plus de 100 projets de près de 50 milliards de dollars identifiés

Dans son allocution, M. Jazouli a dévoilé les avantages de la nouvelle Charte de l’investissement, pilotée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement. «Le gouvernement a mis en œuvre une nouvelle charte de l’investissement révolutionnaire, inspirée par une vision royal et qui offre non seulement des avantages aux projets d’investissement, mais aussi de grandes incitations à l’investissement grâce à la réalisation d’objectifs en termes de création d’emplois, de valeur, de revenus, d’égalité des sexes, et de développement durable», a-t-il déclaré.

Il a également fait savoir que plus de 100 projets de près de 50 milliards de dollars, tous secteurs confondus, ont été d’ores et déjà identifiés, non sans préciser que «les partenariats public-privé seront essentiels pour amplifier les investissements».

Le ministre a aussi mis l’accent sur les opportunités qui attendent le secteur privé et les investisseurs institutionnels dans les grands projets d’infrastructures tels que le projet de gazoduc Nigéria-Maroc, le projet de train à grande vitesse (TGV) qui reliera Marrakech et Agadir, ainsi que le développement des projets d’énergies vertes dans les provinces du Sud.

Les projets d’usines de dessalement de l’eau de mer et l’extension de la flotte de Royal Air Maroc prévue pour 2037, les nombreux ports et aéroports, ou encore que les futures infrastructures prévues au Maroc dans le cadre de l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal sont aussi des opportunités à saisir pour les investisseurs.

«Le panel d’aujourd’hui était important pour présenter au monde entier les opportunités d’investissement qui existent au Maroc, grâce à la décarbonation de l’industrie mondiale et à la relocalisation des chaînes de valeur mondiales. Nous avons pu, aujourd’hui, écouter des témoignages de success-stories de nos partenaires venus du monde entier qui considèrent le Maroc comme une terre d’investissement. Les investisseurs déjà présents ont démontré que le Royaume est l’un des meilleurs endroits au monde pour effectuer un investissement», s’est félicité M. Jazouli dans une déclaration à la presse à l’issue de cette plénière.